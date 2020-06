प्रत्येक रविवारी होणार लॉकडाऊन; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

बंगळुरु : कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात दर रविवारी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने पुढील आदेशापर्यंत ५ जुलैपासून प्रत्येक रविवारी लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय रात्री ८ ते सकाळी ५ पर्यंत कर्फ्यू असणार आहे. २९ जूनपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

कर्नाटकमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री एस. सुधाकर यांनी शनिवारी सांगितलं की, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाच्या उपचारासाठी १०,००० बेड्सची सोय असून संक्रमितांवर उपचार करण्यासाठी बहु-मजली ​​निवासी इमारतींचा वापर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. कोरोनाची सौम्य लक्षणं, सामान्य लक्षणं आणि गंभीर लक्षणं अशा प्रकारात रुग्णांची विभागणी करुन, त्यानुसार उपचारांसाठी वेगवेगळे नियम तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचंही ते म्हणाले.

कर्नाटक सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ५ जुलैपासून प्रत्येक रविवारी अत्यावश्यक सेवा वगळता इतरांना कोणत्याही कामासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही. तसेच, शहरातील भाजीपाला बाजारात जास्त गर्दी होऊ नये म्हणून सरकारने महानगरपालिका आयुक्तांना जास्तीत जास्त घाऊक भाजीपाला बाजारपेठा बसवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

Lockdown would be imposed every Sunday, with effect from July 5, until further orders. No activities shall be permitted on that day except essential services and supplies: #Karnataka Chief Minister's Office

