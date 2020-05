Video: या लहानग्याची काय चूक हो?

चंदीगड (पंजाब): जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घालायला सुरवात केल्यानंतर देशात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. लॉकडाऊनमुळे अनेकजण विविध ठिकाणी अडकून पडले असून, रोजगार बंद झाल्यामुळे अनेकांचे हाल होताना दिसतात. काळीज पिळवटावून टाकणारे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

अन् त्याने 800 किलोमीटर ओढली दोरी...

अरविंद चव्हाण यांनी ट्विटरवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये चालून-चालून थकलेला चिमुकला बॅगवरच झोपी गेला आहे. बॅगेला आई ओढताना दिसत आहे. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, अनेकांच्या डोळ्यात पाणी येत आहे. या लहानग्याची काय चूक हो? अशा प्रतिक्रिया नेटिझन्स नोंदवताना दिसत आहेत.

Video of the sleeping kid on trolly bag pic.twitter.com/t77AXiZG3u

— Arvind Chauhan (@arvindcTOI) May 14, 2020