Jharkhand Tourism : झारखंडचा लोध धबधबा; जिथे पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहात दडले आहे अथांग डोहाचे गूढ!

दाट जंगल, उंच पर्वतरांगा आणि खडकांमधून वेगाने खाली कोसळणारा पाण्याचा प्रचंड प्रवाह... निसर्गाचे हे रौद्र आणि मनमोहक रूप पाहायचे असेल, तर झारखंडमधील लोध धबधबा एकदा नक्की पाहायला हवा.बुढा नदीवर वसलेला लोध धबधबा हा झारखंडमधील सर्वात उंच धबधबा मानला जातो. उंच कड्यावरून पाणी खाली कोसळताना त्याची शुभ्र धार अक्षरशः दुधाच्या प्रवाहासारखी दिसते. आजूबाजूला असलेले घनदाट जंगल आणि डोंगररांगांमुळे या ठिकाणचे सौंदर्य आणखी खुलते..महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील पर्यटकांची पसंतीलोध धबधब्याचे आकर्षण केवळ झारखंडपुरते मर्यादित नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि छत्तीसगडमधूनही मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे येतात.धबधब्याच्या परिसरात पोहोचल्यानंतर पाण्याचा वेगवान आवाज, हिरवाईने नटलेल्या डोंगररांगा आणि खडकांवरून कोसळणारा शुभ्र पाण्याचा प्रवाह पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतो..धबधब्याखालील खोल डोहाचे गूढलोध धबधब्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या खाली तयार झालेला खोल डोह. उंच कड्यावरून कोसळणारे पाणी ज्या ठिकाणी येऊन पडते, तेथे हा मोठा डोह तयार झाला आहे.स्थानिक नागरिक प्रदीप यांच्या माहितीनुसार, या डोहाची खोली किती आहे, याचे अचूक मोजमाप आजवर करता आलेले नाही. दोरीच्या साहाय्याने खोली मोजण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र डोहाची खोली अधिक असल्याने त्याचा तळ गाठता आला नाही. त्यामुळे या डोहाचे गूढ पर्यटकांची उत्सुकता आणखी वाढवते..पिकनिकपासून कॅम्पिंगपर्यंत...दाट जंगलाच्या सान्निध्यात असल्यामुळे लोध धबधबा केवळ धबधबा पाहण्यासाठीचे ठिकाण राहिलेले नाही. मित्र-मैत्रिणी आणि कुटुंबीयांसोबत पिकनिकचा आनंद घेण्यासाठीही पर्यटक येथे येतात.निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवणे, कॅम्पिंग करणे, संगीताचा आनंद घेणे आणि डोंगर-जंगलाच्या वातावरणात निवांत क्षण अनुभवणे, असा वेगळा अनुभव येथे घेता येतो..शांततेच्या शोधात असणाऱ्यांसाठीही खासलोध धबधब्याच्या परिसरातील शांत आणि हिरवाईने भरलेले वातावरण ध्यानधारणेसाठीही अनुकूल मानले जाते. शहरातील गोंगाटापासून दूर काही वेळ निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवायचा असेल, तर हे ठिकाण मनाला वेगळीच शांतता देऊ शकते. .वीकेंड ट्रिपसाठी भन्नाट ठिकाण!निसर्ग, साहस आणि शांतता यांचा एकत्र अनुभव घ्यायचा असेल, तर झारखंडचा लोध धबधबा तुमच्या प्रवासाच्या यादीत नक्की असायला हवा. उंच कड्यावरून कोसळणारा शुभ्र पाण्याचा प्रवाह, दाट जंगल आणि अथांग डोहाचे गूढ यामुळे लोध धबधबा झारखंडमधील एक अविस्मरणीय पर्यटनस्थळ ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.