Lodheshwar Mahadev: महाभारतकालीन पांडव-कुंडाची पावन भूमी; काशीच्या धर्तीवर बाराबंकीचे 'लोधेश्वर धाम' बनणार हायटेक पर्यटन केंद्र

उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यातील प्राचीन धार्मिक स्थळ लोधेश्वर महादेव मंदिराचा आता भव्य विकास केला जात आहे. बाराबंकी जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर रामनगर तहसीलमधील महादेवा गावात, घाघरा नदीच्या काठावर हे मंदिर आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत पर्यटन विभागाने या परिसराच्या विकासासाठी ४८.७९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला आहे..या प्रकल्पाचे काम C&DS संस्थेमार्फत एप्रिल २०२६पासून सुरू असून, ऑक्टोबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर लोधेश्वर महादेव धाम भाविकांसाठी अधिक सुरक्षित, सुविधायुक्त आणि आकर्षक होणार आहे..१२,९८० चौरस मीटर परिसराचा होणार विकासलोधेश्वर महादेव मंदिर परिसरातील सुमारे १२,९८० चौरस मीटर जागेचा विकास या प्रकल्पांतर्गत केला जाणार आहे. भाविकांची वाढती गर्दी आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा लक्षात घेऊन विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत.झाकलेला परकोटा कॉरिडोर : भाविकांना ऊन-पावसापासून संरक्षण मिळावे यासाठी ३.२५ मीटर रुंद आणि ६५२ मीटर लांब झाकलेला परकोटा कॉरिडोर उभारला जात आहे.भव्य प्रवेशद्वारे आणि सुशोभीकरण : मंदिर परिसरात पाच मोठी प्रवेशद्वारे उभारली जाणार असून, २,७३४ चौरस मीटर परिसरात लँडस्केपिंग केले जाणार आहे..सुविधा केंद्र : सुमारे ४१२ चौरस मीटर क्षेत्रात क्लॉक रूम, वैद्यकीय केंद्र आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी सभागृह उभारले जाणार आहे. याशिवाय नऊ दुकाने, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि पुरुष, महिला तसेच दिव्यांग भाविकांसाठी ५६ आधुनिक स्वच्छतागृहे उभारली जात आहेत.हायटेक सुरक्षा व्यवस्था : मंदिर परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे उभारण्यासोबतच केंद्रीय नियंत्रण कक्ष आणि कमांड सेंटर तयार केले जात आहे. त्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षेवर बारकाईने लक्ष ठेवता येणार आहे..पांडवांशी जोडलेली धार्मिक मान्यतालोधेश्वर महादेव धामला धार्मिक आणि पौराणिकदृष्ट्याही मोठे महत्त्व आहे. येथील शिवलिंग भारतातील अतिदुर्मिळ ५२ शिवलिंगांपैकी एक असल्याची धार्मिक मान्यता आहे.महाभारत काळात पांडवांनी येथे महायज्ञ केला होता, अशीही श्रद्धा आहे. या कथेशी जोडलेला ‘पांडव-कूप’ आजही मंदिर परिसरात असल्याचे सांगितले जाते..लोधेश्वर नावामागची कथा काय?स्थानिक मान्यतेनुसार, लोधराम नावाच्या ब्राह्मणाला स्वप्नात भगवान शिवांनी दृष्टांत दिला. त्यानंतर त्याने या शिवलिंगाचा शोध घेतला. त्यामुळे या देवस्थानाला ‘लोधेश्वर महादेव’ असे नाव पडल्याचे सांगितले जाते. हे मंदिर लोधी राजपूत समाजाचे कुलदैवत म्हणूनही श्रद्धेने पाहिले जाते..महाशिवरात्री आणि श्रावणात लाखो भाविकमहाशिवरात्री आणि श्रावण महिन्यात लोधेश्वर महादेवाच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येतात. नव्या प्रकल्पामुळे भाविकांना दर्शनासाठी अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्यासोबतच गर्दीचे व्यवस्थापनही सुलभ होणार आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.बाराबंकीचे जिल्हाधिकारी ईशान प्रताप सिंह आणि प्रकल्प व्यवस्थापक देवव्रत पवार यांच्या माहितीनुसार, मंदिराच्या विकासामुळे परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. भाविकांची संख्या वाढल्यास स्थानिक दुकानदार, व्यावसायिक, वाहतूक सेवा आणि इतर छोट्या व्यवसायांना त्याचा थेट फायदा होऊन स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही वेग मिळू शकतो.४८.७९ कोटींच्या या प्रकल्पामुळे लोधेश्वर महादेव धामला धार्मिक महत्त्वासोबतच आधुनिक पर्यटनस्थळाची ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.