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Lodheshwar Mahadev: महाभारतकालीन पांडव-कुंडाची पावन भूमी; काशीच्या धर्तीवर बाराबंकीचे 'लोधेश्वर धाम' बनणार हायटेक पर्यटन केंद्र

Barabanki Lodheshwar Dham Set for Major Upgrade: महाभारतकालीन पांडव-कुंडाच्या पावन भूमीला नवे रूप; ४८.७९ कोटींच्या प्रकल्पातून लोधेश्वर महादेव धाम काशीच्या धर्तीवर आधुनिक, सुरक्षित व सुविधायुक्त पर्यटन केंद्र म्हणून उभे राहणार
Barabanki Lodheshwar Dham Tourism Project Ancient Pandav Kund to Get High Tech Infrastructure and Facilities

Barabanki Lodheshwar Dham Tourism Project Ancient Pandav Kund to Get High Tech Infrastructure and Facilities

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यातील प्राचीन धार्मिक स्थळ लोधेश्वर महादेव मंदिराचा आता भव्य विकास केला जात आहे. बाराबंकी जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर रामनगर तहसीलमधील महादेवा गावात, घाघरा नदीच्या काठावर हे मंदिर आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत पर्यटन विभागाने या परिसराच्या विकासासाठी ४८.७९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला आहे.

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