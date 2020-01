ओडिशात लोकमान्य टिळक एक्स्प्रेस रूळावरून घसरली, सहाजण गंभीर

ओडिशा : राज्यातील कटक येथील नरगुंडी रेल्वेस्टेशनजवळ मुंबई-भुवनेश्वर लोकमान्य टिळक एक्स्प्रेस रेल्वे रूळावरून घसरू अपघात झाला आहे. या अपघातात 20 जण जखमी झाले आहेत. आज (ता. 16) सकाळी हा अपघात झाला.

#UPDATE Chief Public Relation Officer (CPRO), East Coast Railway: 20 people injured after eight coaches of Lokmanya Tilak Express derail near Salagaon. No casualty reported till now. #Odisha https://t.co/JqaXdhzHTN

ओडिशातील नरगुंडी रेल्वे स्टेशन दरम्यान या रेल्वे अपघातात 8 डबे घसरून 20 जण जखमी झाले आहेत. यातील 20 जखमींपैकी 6 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. अपघाताची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिस व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. बचावकार्य सुरू आहे. जखमींना जवळच्या रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर रेल्वे अॅक्सिडेंट मेडिकल व्हॅन घटनास्थळी रवाना झाली आहे.

#UPDATE Odisha: Five trains have been diverted, after eight coaches of Lokmanya Tilak Express derail near Salagaon. No casualty reported till now. https://t.co/yJkwJX4Hr3

— ANI (@ANI) January 16, 2020