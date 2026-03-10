देश

इतिहासात लपून गेलय 'हे' ठिकाण जिथे श्रीकृष्ण अन् सुदामाची झालेली भेट; मूठभर पोहे बनले छप्पन भोग, आयुष्यात एकदातरी नक्की द्या भेट

How to Reach Bet Dwarka: Ferry from Okha and Travel Guide : इतिहासात लपून गेलेले असे एक बेट आहे. सुदामा त्याच्या मित्राला (श्रीकृष्णा) भेटण्यासाठी येथे आला होता..तुम्हीसुद्धा आयुष्यात एकदातरी नक्की द्या भेट.
Legendary Story of Krishna and Sudama at Bet Dwarka

Saisimran Ghashi
काही गुपिते ही समुद्राच्या लाटांखाली आणि काळाच्या पडद्याआड दडलेली असतात. एका अशाच अद्भुत भूभागाची ही गोष्ट, जो आज अथांग निळ्याशार अरबी समुद्राच्या मध्यभागी एका बेटाच्या स्वरूपात उभा आहे. हे केवळ मातीचे बेट नसून ते 'मैत्रीचे तीर्थक्षेत्र' आहे. पौराणिक काळातील एक असा कालखंड, जेव्हा एका बाजूला सोन्याची नगरी वसवलेला जगाचा पालनहार होता, तर दुसऱ्या बाजूला दारिद्र्याने गांजलेला पण भक्तिभावाने श्रीमंत असलेला त्याचा बालमित्र. ही भूमी आजही त्या ऐतिहासिक भेटीची साक्ष देते, जिथे दोन जीव केवळ मित्र म्हणून एकमेकांना भेटले होते.

