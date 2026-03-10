इतिहासात लपून गेलय 'हे' ठिकाण जिथे श्रीकृष्ण अन् सुदामाची झालेली भेट; मूठभर पोहे बनले छप्पन भोग, आयुष्यात एकदातरी नक्की द्या भेट

काही गुपिते ही समुद्राच्या लाटांखाली आणि काळाच्या पडद्याआड दडलेली असतात. एका अशाच अद्भुत भूभागाची ही गोष्ट, जो आज अथांग निळ्याशार अरबी समुद्राच्या मध्यभागी एका बेटाच्या स्वरूपात उभा आहे. हे केवळ मातीचे बेट नसून ते 'मैत्रीचे तीर्थक्षेत्र' आहे. पौराणिक काळातील एक असा कालखंड, जेव्हा एका बाजूला सोन्याची नगरी वसवलेला जगाचा पालनहार होता, तर दुसऱ्या बाजूला दारिद्र्याने गांजलेला पण भक्तिभावाने श्रीमंत असलेला त्याचा बालमित्र. ही भूमी आजही त्या ऐतिहासिक भेटीची साक्ष देते, जिथे दोन जीव केवळ मित्र म्हणून एकमेकांना भेटले होते..असं म्हणतात की, या शांत बेटाच्या किनाऱ्यावर जेव्हा तो गरीब ब्राह्मण मित्र थकून-भागून पोहोचला, तेव्हा त्याच्याकडे देण्यासाठी काहीच नव्हते, फक्त फाटलेल्या वस्त्राच्या गाठोड्यात बांधलेले मूठभर पोहे होते. पण त्या साध्या पोह्यांची चव या भूमीसाठी कोणत्याही छप्पन भोगापेक्षा मोठी ठरली. आज या बेटावर पाऊल ठेवले की त्या जुन्या वास्तू आणि तिथली माती एका अनोख्या ऊर्जेचा भास करून देते. इतिहासाच्या पुस्तकातून हरवलेली पण भक्तांच्या हृदयात कोरलेली ही तीच जागा आहे, जिथे कृष्णाने सुदाम्याचे पाय स्वतःच्या हाताने धुतले होते..Life Astrology : 'या' खास राशींच्या लोकांची जीवनरेखा असते 80 वर्षांपेक्षा जास्त, वृद्धत्वावर करतात मात.आता या बेटाचे रहस्य उलगडूया..हे आहे पवित्र 'बेट द्वारका'. गुजरातच्या किनारपट्टीपासून काही अंतरावर समुद्रात वसलेले हे बेट म्हणजे श्रीकृष्णाचे निवास्थान मानले जाते. ओखा बंदरातून बोटीने प्रवास करताना जेव्हा तुम्ही या बेटाच्या दिशेने जाता, तेव्हा समुद्राच्या लाटांवरून वाहणारा वारा जणू काही सुदामा आणि कृष्णाच्या संवादाच्या गोष्टी ऐकवत असतो. बेटावर पोहोचल्यावर तिथली मंदिरे, विशेषतः जिथे सुदाम्याने पोहे दिले होते ते स्थान, पाहताना मन प्रसन्न होते. हे ठिकाण आजही आधुनिक जगाच्या गजबजाटापासून लांब, एका वेगळ्याच अध्यात्मिक शांततेत विसावलेले आहे..Horoscope : मिथुन राशीत गुरु मार्गी गोचर; 11 मार्चपासून धनुसह 'या' 5 राशींसाठी शुभलाभ संयोग, धनलाभ, कामात यश अन् जीवनात मोठा बदल.आयुष्यात एकदा तरी या ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक बेटाला नक्की भेट द्यायला हवी. हे ठिकाण केवळ प्रेक्षणीय स्थळ नाही, तर ते 'अपेक्षाहीन मैत्रीचे' जिवंत स्मारक आहे. येथील समुद्राच्या तळाशी आजही बुडालेल्या द्वारकेचे अवशेष असल्याच्या कथा सांगितल्या जातात, ज्यामुळे या बेटाचे आकर्षण अधिकच वाढते. बोटीचा तो प्रवास, सीगल्स पक्षांचा किलबिलाट आणि सुदामा-कृष्णाच्या भेटीचा तो जिवंत इतिहास अनुभवण्यासाठी बेट द्वारका हे सर्वोत्तम ठिकाण आहे. इथली भेट तुमच्या मनात मैत्रीची एक नवीन व्याख्या नक्कीच कोरून जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.