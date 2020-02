बिनधास्त खा, सुटी मिठाई!

नवी दिल्ली - मिठाईच्या दुकानात परात किंवा ट्रेमध्ये ठेवलेल्या सुट्या मिठाईसाठीही विक्रेत्याला उत्पादन आणि मुदत समाप्तीची तारीख नमूद करणे अनिवार्य ठरणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मिठाईच्या दुकानात गेल्यावर ट्रेमध्ये ठेवलेली विविध प्रकारची सुटी मिठाई खाण्याची इच्छा होत असली तरी त्या किती दिवसांपासून तयार करून ठेवल्या आहेत किंवा त्या शिळ्या आहेत का, अशा अनेक शंका मनात डोकावतात. पण आता अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) नव्या नियमानुसार, सुटी विक्री होणाऱ्या मिठाईच्या उत्पादनाची आणि केव्हापर्यंत ती खाणे योग्य आहे याची तारीख लिहिणे स्थानिक दुकानदारांना बंधनकारक आहे. या वर्षी जूनपासून हा नियम अमलात येणार आहे. या नियमासंदर्भात काही मिठाई विक्रेत्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. सकाळी तयार होणारी आणि दुपारी किंवा सायंकाळपर्यंत विकली जाणारी जिलेबी किंवा लाडवासारख्या मिठाईवर उत्पादन आणि मुदतीची तारीख नमूद करणे कसे शक्य आहे, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या केवळ पॅकबंद मिठाईसाठी अशा तारखा लिहिणे अनिवार्य आहे. स्थानिक मिठाई विक्रेत्यांकडून खराब झालेली मिठाई विकल्याच्या अनेक तक्रारी ‘एफएसएसएआय’कडे आल्या होत्या. अशी मिठाईमुळे आरोग्यावर होणारा हानिकारक परिणाम पाहता ‘एफएसएसएआय’ने यासंदर्भात नियमावली जाहीर केली आहे. संस्थेने आदेशात म्हटले आहे की, खुली आणि पॅकबंद नसलेल्या मिठाईची सुटी विक्री करताना त्याच्या ट्रे किंवा परातीवर उत्पादन आणि मुदतीची तारीख लिहिणे बंधनकारक आहे. हा नियम या वर्षीच्या एक जूनपासून लागू होईल. देशात पॅकबंद मिठाईचे प्रमाण केवळ तीन टक्के आहे, तर सुटी विक्री होण्याचे प्रमाण ९७ टक्के आहे. ‘एफएसएनएम’चा विरोध

‘फेडरेशन ऑफ स्वीट्स अँड नमकीन मॅन्युफॅक्चरर्स’ (एफएसएनएम) या देशातील सर्वात मोठ्या संघटनेने हा नियम अव्यावहारिक असल्याचे सांगून तो बदलण्याची मागणी केली आहे. ‘‘सरकारने एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा केली नाही अन् आम्हाला विश्‍वासातही घेतले नाही,’’ अशी तक्रार ‘एफएसएनएम’चे संचालक फिरोज एच. नक्वी यांनी केली. हा आदेश लागू करू शकत नाही. यावर देशभरातील सदस्यांशी चर्चा सुरू असून, मध्यम मार्ग काढण्याची विनंती सरकारला दोन-तीन दिवसांत करणार आहोत. हा नियम जसाच्या तसा आणि एवढ्या लवकर अमलात आणणे अव्यावहारिक ठरेल, असे ते म्हणाले.

