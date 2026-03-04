देश

Lotamar Holi: पुरुषांवर 'लोटा अटॅक'! या गावात महिलांचा चालतो हुकूम; 'लोटा मार' होळीने जपलाय ५०० वर्षांचा वारसा, पाहा काय आहे ही रीत?

Cultural significance of Lota Maar Holi: बीबी नगरच्या 'लोटा मार' होळीने जपला सामाजिक सलोख्याचा वारसा
Women participating in the traditional ‘Lota Maar’ Holi celebration in the village.

Women participating in the traditional ‘Lota Maar’ Holi celebration in the village.

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तर प्रदेशातील होळीचे विविध रंग जगप्रसिद्ध आहेत. मथुरा-वृंदावनची लठमार होळी सर्वांनाच ठाऊक आहे, पण बुलंदशहर जिल्ह्यातील बीबी नगर भागात साजरी होणारी 'लोटा मार' होळी ही परंपरा सामाजिक सलोख्याचे एक अनोखे उदाहरण पेश करत आहे.

Loading content, please wait...
women empowerment
Cultural heritage
Traditional
Tradition
Woman
holi

Related Stories

No stories found.