Lotamar Holi: पुरुषांवर 'लोटा अटॅक'! या गावात महिलांचा चालतो हुकूम; 'लोटा मार' होळीने जपलाय ५०० वर्षांचा वारसा, पाहा काय आहे ही रीत?

उत्तर प्रदेशातील होळीचे विविध रंग जगप्रसिद्ध आहेत. मथुरा-वृंदावनची लठमार होळी सर्वांनाच ठाऊक आहे, पण बुलंदशहर जिल्ह्यातील बीबी नगर भागात साजरी होणारी 'लोटा मार' होळी ही परंपरा सामाजिक सलोख्याचे एक अनोखे उदाहरण पेश करत आहे..बदलत्या काळात होळीचे स्वरूप हायटेक झाले असले, तरी बीबी नगरमधील 'लोटा मार' होळीने आपली जुनी संस्कृती आजही जिवंत ठेवली आहे. या परंपरेत महिलांची टोली पुरुषांवर रंगांचा वर्षाव करते आणि तांब्याने त्यांच्या पाठीवर प्रेमाने थाप मारते. म्हणूनच याला 'लोटा मार' होळी असे नाव पडले आहे..दु:ख विसरून आनंदाची सुरुवातया परंपरेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे होळी खेळण्याची सुरुवात थेट रंगांपासून होत नाही. महिलांची टोली सर्वात आधी त्या घरांमध्ये जाते, जिथे गेल्या वर्षभरात कोणाचा मृत्यू झाला असेल. तिथे सांत्वन करून मगच होळीची गाणी गायली जातात. या खेळात तरुण मुले घरातील वृद्ध महिलांचे आशीर्वाद घेतात, तर महिला घरातील ज्येष्ठ पुरुषांचा सन्मान करतात. यामुळे नात्यांमधील कटुता विरघळून जाते..तांब्यापासून डब्यापर्यंतचा प्रवासगावच्या ज्येष्ठ महिला सांगतात की, जुन्या काळी रंग टाकण्यासाठी फक्त तांब्याचा वापर व्हायचा. आता काळानुसार तांब्यासोबतच मग, जग आणि डब्यांचाही वापर रंगांसाठी केला जातो. महिलांची ही टोळी गावातून फिरताना जो पुरुष भेटेल, त्याच्यावर रंगांचा वर्षाव करून 'लोटा मार'ची रस्म पूर्ण करते..पिढ्यानपिढ्या चाललेला वारसाबीबी नगरची ही परंपरा नेमकी कधी सुरू झाली, याचा कोणताही ठोस पुरावा नसला, तरी स्थानिक लोक ही रीत शतकानुशतके चालत आल्याचे सांगतात. आजची तरुण पिढीही ही सामाजिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्याची जबाबदारी आनंदाने पार पाडत आहे. ही होळी केवळ करमणूक नसून, एकमेकांप्रती असलेला आदर आणि प्रेम व्यक्त करण्याचे एक माध्यम बनली आहे.आज ४ मार्च २०२६, होळीच्या मुख्य दिवशी या गावात 'लोटा मार'चा मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे.