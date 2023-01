Love Story: 2 मुलांचा बाप अन् ४ मुलांच्या आईचं भन्नाट 'लव'; सोबत व्हिडीओ बनवले अन्...

राजस्थानच्या बाडमेरमध्ये दोन मुलांचे वडील आणि चार मुलांची आई यांच्यात दीर्घकाळ प्रेमप्रकरण सुरू होतं. प्रेमप्रकरण इतकं घट्ट झालं की आधी दोघांनी एकत्र जेवण केलं आणि नंतर काही व्हिडिओ बनवले. त्यानंतर दोघांनीही गळफास घेऊन आत्महत्या केली. (love affair mother of 4 children and father of two children )

हेही वाचा: Mandala Beer Controversy: संतापजनक! चक्क बीयरच्या बॉटलवर छापला महालक्ष्मीचा फोटो

बाडमेर जिल्ह्यातील अति गावात ही घटना घडली आहे. माधाराम हा 2 मुलांचा पिता आहे. प्रेमप्रकरणामुळे माधारामचे पत्नीशी भांडण होत होते. एक दिवस आधीच पत्नी मुलांना घेऊन पीहरला गेली होती. तर, माधारामचे जिच्यासोबत प्रेमसंबंध होते, ती मगी चार मुलांची आई होती. दोन दिवसांपूर्वी ती अचानक घरातून बेपत्ता झाली.

हेही वाचा: Maharashtra Politics : "येत्या काळात मविआ रिकामी होणार; केवळ वेळ अन् ठिकाण ठरवणे बाकी"

मगीच्या पतीने पोलिस पत्नी हरवल्याची तक्रारही दाखल केली होती. आता माधाराम आणि मगी या दोघांचेही मृतदेह माधारामच्या घरात एकाच दोरीला लटकलेल्या अवस्थेत सापडले आहेत. मगी आणि माधाराम एका लग्न समारंभात एकमेकांना भेटले होते.

दोघांचेही प्रेमसंबंध असल्याची माहिती दोघांच्या कुटुंबीयांना मिळाली होती. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांमध्ये रोज भांडणे होत होती. मगीच्या घरी भांडण झालं, म्हणून ती पळून जाऊन माधारामच्या घरी आली. जिथे दोघांनीही माधारामच्या घरातील खोलीत एकाच दोरीला लटकून गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

हेही वाचा: Sakshi Tanwar आणि राम कपूरचा १७ मिनिटांचा इंटिमेट सीन आजही चर्चेत; शूटच्या वेळेस अभिनेत्रीनं अनेकदा...

माधाराम आणि मगी यांचा कुठेही शोध लागत नसल्याने दोघेही मिळून गेल्याची चर्चा रंगली होती. अशा परिस्थितीत माधाराम यांच्या कुटुंबातील लोकांनीही इकडे तिकडे दोघांचा शोध घेतला, मात्र जेव्हा ते माधारामच्या घरी पोहोचले तेव्हा दोघांचेही मृतदेह एका खोलीत एकाच दोरीला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आले, त्यानंतर पोलिसांना माहिती दिली.