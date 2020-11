'तुम्ही प्रेम करणाऱ्यांना संपवू शकता पण प्रेमाला नाही, तो एक धर्म'

'लव्ह जिहाद'च्या मुद्यावरुन सध्या देशातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या भाजपशासित राज्यांमध्ये 'लव्ह जिहाद'ची चर्चा सुरू आहे. या राज्यांत 'लव्ह जिहाद' विरोधात कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.

'लव्ह जिहाद' या शब्दाची निर्मिती करुन भाजप देशात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून होत आहे. काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकिल केटीएस तुलसी यांनी ही लव्ह जिहादच्या मुद्यावरुन भाजपला टोला लगावला आहे.

प्रेम हाच एक धर्म आहे. प्रेमात असलेले लोक कोणत्याही गोष्टीची परवा करत नाहीत. तुम्ही प्रेमात पडलेल्यांना संपवू शकता. पण, ते प्रेम करणे सोडणार नाहीत, अशा शब्दांत तुलसी यांनी 'लव्ह जिहाद'च्या कायद्यावर टीका केली आहे. हिर-रांजा, सोहनी-महिवाल यासारखे अनेक प्रेमी युगलांची कहाणी अमर झाल्याचा दाखलाही तुलसी यांनी दिलाय. प्रेमाचा प्रसार करायला हवा. भीती निर्माण करुन ते संपवू नये, असे मतही त्यांनी मांडले आहे.

Love is a religion. Those in love don't care, they think they're bigger than oceans. You can kill them but that's not going to stop love. There were Heer-Ranjha, Sohni-Mahiwal, Sassui-Punnhun & many more. We need to spread love, not fear: KTS Tulsi, Congress on 'Love-Jihad' law pic.twitter.com/gkdvV8M5OM

— ANI (@ANI) November 23, 2020