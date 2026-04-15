LPG Booking Updates: ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा! जुनी सुविधा पुन्हा सुरू... आता बुकिंग कसं बदललं ते जाणून घ्या

एलपीजी बुकिंग व्यवस्थेत मोठा सकारात्मक बदल घडला आहे. ग्राहकांसाठी पूर्वीची घरपोच डिलिव्हरी सुविधा पुन्हा सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वितरकांनी गावोगावी ही सेवा पूर्ववत केल्यामुळे आता सिलिंडर मिळवण्यासाठी दूरवर जाण्याची गरज राहिली नाही..ग्रामीण रहिवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामनामार्च महिन्याच्या सुरुवातीला युद्ध सुरू झाल्यापासून ग्रामीण रहिवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी सिलिंडर घेण्यासाठी वितरकांच्या कार्यालयाकडे वारंवार भटकावे लागत होते. मात्र आता ही परिस्थिती बदलली आहे. घरबसल्या सिलिंडर मिळवण्यासाठी ग्राहकांना फक्त नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून बुकिंग करावे लागेल. बुकिंग केल्यानंतर लगेच ओटीपी तयार होतो आणि त्याच ओटीपीच्या आधारे सिलेंडरची डिलिव्हरी होते. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सध्या ९९ टक्के एलपीजी बुकिंग्स ओटीपी आधारित आहेत..केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने सोमवारी एक महत्त्वाचे निवेदन जारी केले. त्यात कोणत्याही वितरकाकडून सिलिंडर तुटवड्याचे कोणतेही अहवाल नसल्याचे सांगितले आहे. पुरवठा व्यवस्था पूर्णपणे सामान्य झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याचबरोबर मंगळवारी भारतात आणखी एक एलपीजी टँकर यशस्वीरित्या दाखल झाला. विशेष म्हणजे १४ एप्रिल रोजी गुजरातच्या कांडला बंदरात एलपीजीने भरलेला हा टँकर पोहोचला. हा टँकर ११ एप्रिल रोजी होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करून आला होता..LPG Crisis : एलपीजी संकटादरम्यान सरकारने आखली मोठी रणनीती, सामान्यांना दिलासा; गॅस सिलिंडर अन् PNG बाबत महत्त्वाची अपडेट समोर.पुरवठा साखळी हळूहळू पूर्वपदावरभारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी ८० ते ८५ टक्के गरज आखाती देशांकडून आयात करतो. युद्धामुळे पुरवठा साखळीत मोठा व्यत्यय निर्माण झाला होता. अनेक भारतीय जहाज मार्गातच अडकून पडले होते. तरीही भारताने एक-एक करून अनेक जहाज यशस्वीरित्या देशात आणले आहेत. या प्रयत्नांमुळे पुरवठा साखळी हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे.दरम्यान, एलपीजी सिलिंडरच्या दरांबाबतही काही महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. १ एप्रिल रोजी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली. त्यावेळी घरगुती सिलिंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. मात्र मार्च महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ झाली होती. यामुळे ५ किलोच्या एफटीएल गॅस सिलिंडरच्या दरात ५१ रुपयांची वाढ झाली आहे..पत्त्याचा पुरावा देण्याची गरज नाही५ किलोच्या सिलिंडरसाठी आता पत्त्याचा पुरावा देण्याची गरज नाही. फक्त ओळखपत्राच्या आधारे कोणत्याही ग्राहकाला वितरकाकडून हा सिलिंडर उपलब्ध होईल. यामुळे प्रक्रिया आणखी सोपी झाली आहे.काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. कोणीही बेकायदेशीरपणे सिलिंडरचा साठा करू नये यासाठी नियमित छापे टाकले जात आहेत. यामुळे बाजारातील अनियमितता संपुष्टात येईल आणि ग्राहकांना योग्य दरात आणि वेळेत सिलिंडर मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..