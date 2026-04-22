LPG Cylider New Rules: नवीन एलपीजी नियम लागू, DAC कोडशिवाय सिलिंडर मिळणार नाही, काय आहे हा क्रमांक, कसा मिळवायचा?

एलपीजी सिलेंडर वितरणात महत्त्वाचा बदल! आता डीएसी कोडशिवाय सिलिंडर मिळणार नाही. केंद्र सरकारने घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी हा नवीन नियम लागू केला आहे. .भारत आपल्या एलपीजी गरजेच्या ९० टक्के भाग आखाती देशांकडून आयात करतो. मात्र, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे पुरवठा साखळी मोडकळीस आली. यामुळे देशात गॅसची टंचाई निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सिलिंडरच्या किमती, बुकिंग प्रक्रिया आणि वितरण पद्धती यात अनेक सुधारणा केल्या. आता डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) हा अनिवार्य झाला आहे..पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, सध्या ९२ टक्के घरगुती गॅस कनेक्शन्स ही डीएसी प्रणालीशी जोडले गेले आहेत. या यंत्रणेमुळे सिलेंडर वितरण पूर्णपणे पारदर्शक, सुरक्षित आणि सोयीस्कर झाले आहे. फसवणूक, चुकीचे बिलिंग आणि गॅस चोरी रोखण्यासाठी ही व्यवस्था आणली गेली आहे.डीएसी कोड म्हणजे नेमके काय? हा कोड ओटीपीप्रमाणे कार्य करतो. जेव्हा ग्राहक एलपीजी सिलेंडर बुक करतो, तेव्हा त्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर, व्हॉट्सअॅपवर किंवा संबंधित अॅपवर हा एकदा वापरता येणारा कोड पाठवला जातो. सिलेंडर घरी पोहोचवण्यासाठी डिलिव्हरी एजंट हा कोड ग्राहकाकडून घेतो. कोड दिल्याशिवाय सिलेंडर देण्यात येणार नाही. बुकिंग ज्या माध्यमातून केले असेल, त्याच माध्यमातून कोड येतो. उदाहरणार्थ, अॅपद्वारे बुकिंग केल्यास अॅपवर, एसएमएसद्वारे केल्यास मोबाईलवर आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे केल्यास तेथे कोड उपलब्ध होतो..कोड न मिळाल्यास काय करावे?कधीकधी तांत्रिक अडचण किंवा सर्व्हर समस्या यामुळे कोड येत नाही. अशा वेळी डिलिव्हरी एजंट आल्यावर त्यांना पुन्हा कोड पाठवण्याची विनंती करा. कोड त्वरित पाठवला जाईल आणि डिलिव्हरी पूर्ण होईल.मार्च महिन्यापासून सरकारने आणखी अनेक नियम बदलले आहेत. इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर प्रथम सिलेंडरच्या किमती वाढवण्यात आल्या. व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात दोन वेळा वाढ झाली, तर घरगुती सिलेंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली..बुकिंग प्रतीक्षा कालावधी वाढवण्यात आलासाठेबाजी रोखण्यासाठी बुकिंग प्रतीक्षा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. शहरी भागात पूर्वीचा २१ दिवसांचा कालावधी आता २५ दिवसांचा करण्यात आला आहे, तर ग्रामीण भागात तो ४५ दिवसांपर्यंत वाढवला गेला आहे.एलपीजीवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) पुरवठा वाढवण्यात येत आहे. पीएनजी कनेक्शन असलेल्या घरांना एलपीजी सिलेंडर ताबडतोब जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पीएनजी आणि एलपीजी दोन्ही एकत्र साठवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, ५ किलोच्या छोट्या सिलिंडरच्या डिलिव्हरीवर विशेष सवलत देण्यात आली आहे.गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवणेया सर्व बदलांचा मुख्य उद्देश गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवणे, फसवणूक थांबवणे आणि ग्राहकांना अधिक पारदर्शक सेवा देणे हा आहे. नवीन डीएसी नियमामुळे ग्राहकांना बुकिंग करताना नोंदणीकृत मोबाईल नंबर सक्रिय ठेवणे आवश्यक आहे..