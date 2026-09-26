LPG Cylinder: 1 ऑक्टोबरपासून 'एलपीजी'बाबतच्या नियमांमध्ये मोठे बदल; 'या' ग्राहकांना मिळणार नाही लाभ

e-KYC Deadline & Subsidy Impact: सप्टेंबर महिना संपण्यासाठी आता अवघे चार दिवस शिल्लक राहिले असून १ ऑक्टोबरपासून एलपीजी गॅस सिलिंडरशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांनी आपल्या गॅस जोडणीचे आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण केलेले नाही, त्यांना सिलिंडरवर मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ मिळणे बंद होईल..निश्चित केलेल्या मुदतीनुसार, म्हणजेच ३० सप्टेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या ग्राहकांना १ ऑक्टोबरपासून अनुदानाचा फायदा मिळणार नाही. अशा ग्राहकांना गॅस सिलिंडर सामान्य किंवा विनाअनुदानित बाजारभावानेच खरेदी करावा लागेल. त्यामुळे आता केवळ चार दिवसांचा कालावधी उरला असल्याने ग्राहकांनी वेळेत ही पडताळणी पूर्ण करून घेणे गरजेचे आहे..Karad Ganpati Visarjan : कऱ्हाडच्या मिरवणुकीत दिसली बदलाची चाहूल; डीजेच्या दणदणाटापेक्षा वाद्यांचा गजर, गुलालएेवजी खुलला भक्तीचा रंग.दर महिन्याच्या १ तारखेला देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्या इंधन आणि गॅसच्या दरांचा आढावा घेतात. ग्राहकांच्या मनात सर्वात मोठी शंका ही आहे की, बायोमेट्रिक ई-केवायसी न केल्यास सिलिंडर मिळणेच बंद होईल का? तर शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ई-केवायसी न केल्याने सिलिंडरची डिलिव्हरी किंवा पुरवठा अजिबात थांबवला जाणार नाही. ग्राहक नेहमीप्रमाणे आपल्या सिलिंडरचे बुकिंग करू शकतील आणि त्यांना गॅस रिफिलही घरपोच मिळेल..Police Commissioner Amitesh Kumar : ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; वेळेपेक्षा भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य.जर तुम्ही नियमितपणे गॅस सबसिडीचा लाभ घेत असाल, तर आता उरलेल्या चार दिवसांत अजिबात विलंब न करता ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. ज्यांनी आधीच ई-केवायसी पूर्ण केले आहे, त्यांना काळजी करण्याचे कारण नाही; परंतु ज्यांची पडताळणी बाकी आहे, त्यांनी १ ऑक्टोबरच्या आत गॅस एजन्सीमध्ये जाऊन किंवा अधिकृत पोर्टलद्वारे ती पूर्ण करून घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.