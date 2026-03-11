LPG Gas Shortage: ''घाबरु नका, अडीच दिवसांमध्ये गॅस मिळेल'', पेट्रोलियम मंत्रालयाची पत्रकार परिषद

Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात गॅस टंचाई निर्माण झाल्याच्या चर्चा आहेत. त्यामुळे पॅनिक होऊन लोक अतिरिक्त सिलिंडर बुक करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अधिकृत माहिती दिली आहे. देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असून तो विनाअडथळा सुरू असल्याचं सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले..घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंग केल्यानंतर डिलिव्हरी सायकल सरासरी अडीच दिवसांची आहे. म्हणजेच बुकिंग केल्यावर साधारण अडीच दिवसांत ग्राहकांना सिलिंडर मिळतो. त्यामुळे कुणीही घाबरण्याची गरज नाही, असं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे..Mumbai Mhada: मुंबईतील 'या' इमारती म्हाडाच्या होणार, रहिवाशांना भाड्याचा पर्याय; नेमकी योजना काय?.पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, घरगुती गॅसच्या तुटवड्याबाबत अफवा पसरलेल्या आहेत. त्यामुळे लोक घाबरून 'पॅनिक बुकिंग' करत आहेत किंवा साठेबाजी करत आहेत. मात्र, देशात पुरेसा साठा असल्याने ग्राहकांनी घाई करण्याची गरज नाही..सरकारी धोरणांमुळे एलपीजी उत्पादनात २५ टक्क्यांनी वाढ झाली असून रिफायनरी १०० टक्के क्षमतेने काम करत आहेत. शिवाय दोन नवे एलएनजी कार्गो लवकरच भारतात पोहोचणार असल्याचं ही सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं..उद्या 12 मार्चला बनतोय गजकेसरी राजयोग; 5 राशींना होणार फायदा पण 2 राशींचं होणार भयंकर नुकसान !.दरम्यान, अफवा आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात गॅस बुकिंगच्या नियमात बदल केलेले आहेत. एलपीजी बुकिंगमधील किमान अंतर आता २१ दिवसांवरून २५ दिवस करण्यात आले आहे. तर गॅस वितरक स्तरावर होणारी अफरातफर रोखण्यासाठी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टिम अनिवार्य करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.