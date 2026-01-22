लखनौ बनले उत्तर प्रदेशातील पहिले 'कचरामुक्त' शहर! वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापनात ऐतिहासिक कामगिरी

Lucknow Waste Mnagement : उत्तर प्रदेशातील स्वच्छ भारत मिशन-नागरी मोहिमेत लखनौ शहराने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. 'शिवरी' येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यामुळे, लखनौ हे राज्यातील पहिले 'झिरो फ्रेश वेस्ट डंप' (Zero Fresh Waste Dump) शहर बनले आहे..सुमारे ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या लखनौ शहरात दररोज २००० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. मात्र, आता या कचऱ्याचे ढीग साचण्याऐवजी त्यावर १००% वैज्ञानिक प्रक्रिया केली जात आहे.प्रक्रियेची अफाट क्षमतालखनौ महानगरपालिकेकडे आता कचरा प्रक्रिया करणारे ३ मोठे प्रकल्प आहेत. प्रत्येक प्रकल्पाची क्षमता ७०० मेट्रिक टन असून, एकत्रितपणे दिवसाला २,१०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते. यामुळे शहरातील ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे उघड्यावर डम्पिंग करणे पूर्णपणे थांबले आहे.शहरातून गोळा होणाऱ्या कचऱ्याचे दोन भागांत विभाजन केले जाते.सेंद्रिय कचरा (५५%): यापासून खत (Compost) आणि बायोगॅसची निर्मिती केली जाते..असेंद्रिय कचरा (४५%): यातून पुनर्वापर करण्यायोग्य वस्तू वेगळ्या केल्या जातात, तर उरलेल्या भागापासून 'आरडीएफ' (Refuse Derived Fuel) बनवले जाते. हे इंधन सिमेंट आणि कागद उद्योगांना पुरवले जाते.जुन्या कचऱ्याचे निर्मूलन (Legacy Waste Management)केवळ नवीन कचराच नाही, तर शहरात वर्षानुवर्षे साचलेल्या १८.५ लाख मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्यापैकी १२.८६ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर यशस्वी प्रक्रिया करण्यात आली आहे.या प्रक्रियेमुळे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली दबलेली २५ एकर जमीन मोकळी झाली असून, तिथे आता आधुनिक कचरा प्रक्रिया संकुल उभारण्यात आले आहे. कचऱ्यातून निघालेली माती (Bio-soil) आणि बांधकामाचा ढिगारा (C&D Waste) सखल भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरला जात आहे..लोकसहभाग आणि कार्यक्षमतालखनौमध्ये 'डोअर-टू-डोअर' कचरा संकलनाची कार्यक्षमता ९६.५३% पर्यंत पोहोचली आहे. तसेच, ७०% नागरिक स्वतःहून ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून देतात, जे सार्वजनिक सहभागाचे उत्तम उदाहरण आहे..भविष्यातील पाऊल: 'वेस्ट-टू-एनर्जी' प्रकल्पशिवरी येथे लवकरच १५ मेगावॅट क्षमतेचा 'वेस्ट-टू-एनर्जी' प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे दररोज १,००० ते १,२०० मेट्रिक टन इंधनाचा (RDF) वापर करून वीज निर्मिती केली जाईल. यामुळे कचऱ्याची ५०० किमी दूर वाहतूक करण्याचा खर्च वाचेल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल.लखनौने प्रस्थापित केलेले हे मॉडेल इतर शहरांसाठी दीपस्तंभासारखे आहे. 'कचऱ्यापासून संपत्ती' (Waste to Wealth) निर्माण करण्याची ही प्रक्रिया शहराला केवळ स्वच्छच ठेवत नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.