लखनौ बनले उत्तर प्रदेशातील पहिले 'कचरामुक्त' शहर! वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापनात ऐतिहासिक कामगिरी

Lucknow Garbage Free City : उत्तर प्रदेशातील स्वच्छ भारत मिशन-नागरी मोहिमेत लखनौ शहराने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे.
Lucknow Waste Mnagement : उत्तर प्रदेशातील स्वच्छ भारत मिशन-नागरी मोहिमेत लखनौ शहराने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. 'शिवरी' येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यामुळे, लखनौ हे राज्यातील पहिले 'झिरो फ्रेश वेस्ट डंप' (Zero Fresh Waste Dump) शहर बनले आहे.

