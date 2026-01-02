Nursing Student Assault : लग्नाचं आमिष दाखवून डॉक्टरनं नर्सिंग विद्यार्थिनीवर केला बलात्कार; फ्लॅटवर घेऊन गेला अन् तिच्यावर...

देश

लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील कैसरबाग परिसरात लग्नाचे आमिष दाखवून एका डॉक्टरने नर्सिंगच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार (Nursing Student Assault) केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पीडित विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून कैसरबाग पोलीस ठाण्यात आरोपी डॉक्टरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

