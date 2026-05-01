Mango City: फळांच्या राजाचं 'हे' आहे माहेरघर! 'मँगो सिटी'चा आंबा थेट रशिया-अमेरिकेपर्यंत फेमस कसा झाला? वाचा

उन्हाळा सुरू झाला की घराघरांत ज्या फळाचा सुगंध दरवळतो, ते म्हणजे फळांचा राजा 'आंबा'. भारतात आंब्याच्या अनेक जाती आहेत, पण तुम्हाला माहीत आहे का, कोणत्या शहराला 'आंब्यांचे शहर' (Mango City of India) म्हटले जाते? या शहराचे आंबे इतके रसाळ आणि गोड आहेत की जगभरात त्यांची मागणी असते.आंब्याचा हंगाम ऐन भरात आहे, तेव्हा उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ (Lucknow) आपल्या गोडव्याने सर्वांना भुरळ घालत आहे. लखनऊला केवळ 'नवाबांचे शहर' नाही, तर 'आंब्यांचे शहर' म्हणूनही जगभरात ओळखले जाते..लखनऊ आणि आंब्यांचे अतूट नातेलखनऊमध्ये आंब्याची शेती केवळ व्यवसाय नसून तो एक सांस्कृतिक वारसा आहे. लखनऊचे मलिहाबाद क्षेत्र 'दशहरी' आंब्यासाठी जगप्रसिद्ध आहे. येथील दशहरी आंब्याचा गोडवा इतका अतुलनीय असतो की त्याची निर्यात आखाती देश, युरोप आणि अमेरिकेपर्यंत केली जाते.येथे केवळ दशहरीच नाही, तर सफेदा, चौसा, लंगडा आणि रामकेला यांसारख्या उच्च दर्जाच्या आंब्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते.लखनऊच्या आसपासचे जिल्हे जसे की बाराबंकी, उन्नाव, कनौज आणि गोंडा येथूनही आंब्याची आवक लखनऊच्या बाजारपेठेत होते, ज्यामुळे हे शहर उत्तर भारतातील आंब्याचे सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे..देशातील पहिले 'मँगो पार्क' लखनऊमध्ये!आंब्याच्या संवर्धनासाठी योगी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. लखनऊच्या रायबरेली रोडवरील कल्ली पश्चिम भागात १५ एकरमध्ये हे पार्क साकारत आहे.यामध्ये आंब्याच्या १०८ प्रजातींची २,०६८ झाडे लावली जाणार आहेत. पर्यकांसाठी आणि संशोधकांसाठी हे एक आकर्षणाचे केंद्र ठरेल..वाराणसीचा 'लंगडा' आणि बाराबंकीची 'केसर'लखनऊच्या मलिहाबादला टक्कर देण्यासाठी इतर ठिकाणेही सज्ज आहेत. बाराबंकी येथे आता केसर, किशन भोग, गुलाब खास आणि वनराज यांसारख्या आधुनिक जातींची लागवड होत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे.वाराणसी येथील 'लंगडा' आंबा आपल्या वेगळ्या सुगंधासाठी आणि रसाळपणासाठी प्रसिद्ध आहे. जीआय टॅग (GI Tag) मिळाल्यामुळे वाराणसीच्या आंब्याला जागतिक ओळख मिळाली आहे..आरोग्यासाठी फायदेशीर 'अमृतफळ'आंबा केवळ चवीलाच गोड नसतो, तर आरोग्यासाठीही उत्तम असतो:व्हिटॅमिन सी: आंबा रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी मदत करतो.पचनशक्ती: यामध्ये असलेल्या फायबर्समुळे पचनक्रिया सुलभ होते.मे महिन्याच्या उन्हात लखनऊच्या गल्ल्यांमध्ये मिळणारा रसाळ आंबा खाणे हा एक शाही अनुभव आहे. जर तुम्ही सध्या उत्तर प्रदेशात असाल, तर मलिहाबादच्या बागांना भेट देऊन ताज्या आंब्याचा आस्वाद घ्यायला विसरू नका.