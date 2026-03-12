देश

Lucknow Crime: दिव्यांग आई-मुलाची कपडे फाडून हत्या! नराधम आरोपीचा हाफ एन्काउंटर; कसे घडले ऑपरेशन लंगडा ?

Accused Kishan Rawat Injured in Police Half Encounter: लखनऊच्या मोहनलालगंज परिसरात एका दिव्यांग महिलेची आणि तिच्या दृष्टिहीन मुलाची हत्याकांड धक्कादायक ठरले. आरोपी किशन रावत पोलिसांच्या ताब्यात येताना हाफ एन्काउंटरमध्ये जखमी झाला.
लखनऊ: लखनौमधील मोहनलालगंज परिसरात झालेल्या दिव्यांग माय-लेकाच्या दुहेरी हत्याकांडामुळे संपूर्ण उत्तर प्रदेश हादरला होता. या प्रकरणातील नराधम आरोपीला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर त्याने गोळीबार केला, ज्याला प्रत्युत्तर देताना पोलिसांनी केलेल्या 'हाफ एन्काउंटर'मध्ये आरोपी जखमी झाला आहे.

