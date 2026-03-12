Lucknow Crime: दिव्यांग आई-मुलाची कपडे फाडून हत्या! नराधम आरोपीचा हाफ एन्काउंटर; कसे घडले ऑपरेशन लंगडा ?

लखनऊ: लखनौमधील मोहनलालगंज परिसरात झालेल्या दिव्यांग माय-लेकाच्या दुहेरी हत्याकांडामुळे संपूर्ण उत्तर प्रदेश हादरला होता. या प्रकरणातील नराधम आरोपीला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर त्याने गोळीबार केला, ज्याला प्रत्युत्तर देताना पोलिसांनी केलेल्या 'हाफ एन्काउंटर'मध्ये आरोपी जखमी झाला आहे..सोमवारी रात्री सिसेंडी गावात घरात घुसून एका दिव्यांग महिलेची आणि तिच्या दृष्टिहीन मुलाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या घटनेचा मुख्य आरोपी किशन रावत याला पोलिसांनी बुधवारी रात्री उशिरा चकमकीत अटक केली..Wardha Crime: वर्ध्यातली १७ वर्षीय रील स्टार काजलने संपवले जीवन, मोहब्बत की दुकान रीलमुळे झालेली प्रसिद्ध; धरणात आढळला मृतदेह.पोलिस चकमक आणि अटक आरोपी किशन रावत हा हुल्लास खेडा परिसरात असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घेराबंदी केली. स्वतःला अडकलेले पाहून किशनने पोलिसांवर गोळीबार केला, ज्यामध्ये एक पोलीस शिपाई जखमी झाला. पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात किशनच्या डाव्या पायाला गोळी लागली, त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Uttar Pradesh: तरुणांच्या हाताला काम! योगी सरकार ३३४९ कोटी रुपये खर्चून लाखो तरुणांना बनवणार 'कुशल'.तपासात धक्कादायक खुलासे तपासादरम्यान महिलेच्या शरीरावर गंभीर जखमा आढळल्या आहेत. आरोपीने महिलेचे कपडे फाडून तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर तिची हत्या केली. पोलिसांनी या प्रकरणात आता बलात्काराचे कलमही वाढवले आहे..दृष्टिहीन मुलाचा संघर्ष: आईचा आईचा ओरडण्याचा आवाज ऐकून तिचा दृष्टिहीन मुलगा नराधमाशी भिडला. त्याने आपल्या आईला वाचवण्यासाठी जीवाची बाजी लावली, मात्र नराधमाने त्याचा गळा दाबून त्याला पाण्याने भरलेल्या टबमध्ये ढकलून दिले, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. किशन रावत हा व्यवसायाने राजमिस्त्री असून तो महिलेच्या शेजारीच राहत असे. तो आपल्या पत्नीलाही मारहाण करत असे, ज्यामुळे त्याची पत्नी माहेरी निघून गेली होती..CCTV मुळे मिळाला सुगावा महिलेच्या घराभोवती असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी पोलिसांना मोठी मदत केली. सोमवारी संध्याकाळी ७:२५ वाजता महिला घरी परतली आणि त्यानंतर ७:३१ वाजता आरोपी किशन तिच्या घराकडे जाताना कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. या फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली..गावात भीती आणि संतापाचे वातावरण या घटनेनंतर गावात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात होता. विरोधी पक्षांनीही महिला सुरक्षेवरून सरकारला धारेवर धरले होते. मात्र, पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत आरोपीला शोधून काढून त्याचे 'हाफ एन्काउंटर' केल्याने गावकरी समाधान व्यक्त करत आहेत.आरोपी किशन रावत पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.