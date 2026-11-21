उत्तर प्रदेश : फुफ्फुसाच्या कर्करोगावरील उपचारांमध्ये औषधांचे दुष्परिणाम कमी करण्याच्या दिशेने लखनौ विद्यापीठातील संशोधकांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. ओम प्रकाश यांनी प्लॅटिनमऐवजी बिस्मथ या धातूचा वापर करून औषधाचा नवा फॉर्म्युला विकसित केला आहे. या संशोधनाला पेटंट मिळाले असून, त्यासंबंधीचा शोधनिबंध 'जर्नल ऑफ इनऑर्गॅनिक बायोकेमिस्ट्री' या आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. प्रयोगशाळेतील प्राथमिक चाचण्यांमध्ये या फॉर्म्युलाने कर्करोगाच्या पेशींवर सकारात्मक परिणाम दाखवला आहे. आता पुढील टप्प्यात प्राण्यांवर चाचण्या करण्याची तयारी सुरू आहे..प्लॅटिनमऐवजी बिस्मथचा वापरकर्करोगाच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही औषधांमध्ये प्लॅटिनम या धातूचा उपयोग केला जातो. सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिन ही त्याची उदाहरणे आहेत. ही औषधे कर्करोगाच्या पेशींची वाढ रोखण्यास आणि त्या नष्ट करण्यास मदत करतात. मात्र, त्यांचा परिणाम शरीरातील निरोगी पेशी आणि काही अवयवांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे मूत्रपिंडांचे कार्य, मज्जासंस्था आणि ऐकण्याच्या क्षमतेवर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते.ही समस्या लक्षात घेऊन डॉ. ओम प्रकाश यांनी प्लॅटिनमऐवजी बिस्मथ या धातूचा पर्याय तपासला. बिस्मथच्या काही संयुगांमध्ये इतर जड धातूंच्या तुलनेत विषारीपणा कमी असल्याचे आढळले आहे. याच गुणधर्माचा विचार करून त्यांनी बिस्मथवर आधारित रासायनिक फॉर्म्युला विकसित केला. प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये फुफ्फुसाच्या कर्करोगाच्या पेशींवर या संयुगांची कर्करोगविरोधी क्रिया दिसून आली..निरोगी पेशींना कमी हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्नया संशोधनाचा मुख्य उद्देश कर्करोगाच्या पेशींवर प्रभावी परिणाम करणारे आणि शरीरातील निरोगी पेशींना कमीत कमी हानी पोहोचवणारे औषध विकसित करण्याच्या दिशेने काम करणे हा आहे. मात्र, प्रयोगशाळेत कर्करोगाच्या पेशींवर दिसलेला परिणाम प्रत्यक्ष जिवंत शरीरातही दिसतो का, हे तपासणे आवश्यक आहे.प्राध्यापक ओम प्रकाश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता या फॉर्म्युलाच्या प्राण्यांवरील चाचण्यांसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या चाचण्यांमध्ये औषध किती प्रभावी ठरते, त्याची सुरक्षित मात्रा किती असू शकते आणि शरीरातील इतर अवयवांवर त्याचे काय परिणाम होतात, याचा अभ्यास केला जाणार आहे. प्राण्यांवरील चाचण्यांचे निष्कर्ष सकारात्मक आल्यास पुढे मानवी वैद्यकीय चाचण्यांचा मार्ग खुला होऊ शकतो..संशोधनाला पेटंट; आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये शोधनिबंधडॉ. ओम प्रकाश यांच्या संशोधनाला पेटंट मिळाले आहे. तसेच, बिस्मथवर आधारित रासायनिक संयुगे आणि त्यांच्या कर्करोगविरोधी गुणधर्मांचा अभ्यास करणारा शोधनिबंध 'जर्नल ऑफ इनऑर्गॅनिक बायोकेमिस्ट्री'मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. या प्रकाशनामुळे संशोधनाची माहिती जगभरातील अन्य संशोधकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे..उत्तर प्रदेशात दरवर्षी अडीच लाख नवे रुग्णकल्याण सिंह अति विशिष्ट कर्करोग संस्थेचे संचालक प्रा. मदन लाल ब्रह्म भट्ट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात दरवर्षी सुमारे अडीच लाख नव्या कर्करोग रुग्णांची नोंद होते. राज्यात यापूर्वीपासून कर्करोगाशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांची संख्या सुमारे २० लाख आहे.भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी कार्यक्रमाच्या (ICMR-NCRP) आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशातील सर्व प्रकारच्या कर्करोगाच्या नव्या रुग्णांची अंदाजित संख्या २०२१ मध्ये २ लाख ६ हजार ८८ होती. २०२२ मध्ये ती २ लाख १० हजार ९५८, २०२३ मध्ये २ लाख १५ हजार ९३१, २०२४ मध्ये २ लाख २१ हजार आणि २०२५ मध्ये २ लाख २६ हजार १२५ इतकी झाली. म्हणजेच २०२१ ते २०२५ या काळात नव्या रुग्णांच्या अंदाजित संख्येत सुमारे ९.७ टक्क्यांनी वाढ झाली..तंबाखू आणि धूम्रपान हे प्रमुख जोखीम घटकप्रा. मदन लाल ब्रह्म भट्ट यांच्या मते, तंबाखू आणि सिगारेटचे सेवन हे कर्करोगाच्या प्रमुख कारणांपैकी आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे तीनपैकी एका कर्करोग रुग्णाच्या आजारामागे तंबाखू किंवा धूम्रपानाशी संबंधित कारण असते. मद्यपान, लठ्ठपणा, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि असंतुलित आहार यांमुळेही कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. मात्र, कर्करोगाची कारणे केवळ जीवनशैलीपुरती मर्यादित नसून आनुवंशिकता, काही संसर्ग आणि पर्यावरणीय घटकांचाही त्यात सहभाग असू शकतो..सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नकादीर्घकाळ खोकला राहणे, खोकल्यातून रक्त येणे, विनाकारण वजन कमी होणे, शरीरावर गाठ येणे, गिळताना त्रास होणे किंवा न बरे होणारी जखम ही लक्षणे दिसल्यास वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. लक्षणे दिसल्यास स्वतःहून निष्कर्ष न काढता डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. कर्करोगाचे निदान लवकर झाल्यास उपचार अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता वाढते..लखनौमध्ये उपचारांच्या सुविधालखनौमध्ये कल्याण सिंह अति विशिष्ट कर्करोग संस्था, किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठ (केजीएमयू), संजय गांधी पदव्युत्तर वैद्यकीय विज्ञान संस्था (एसजीपीजीआय) आणि डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था येथे कर्करोगाच्या तपासणी व उपचारांच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि पात्र रुग्णांना मुख्यमंत्री मदत निधीतून उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळू शकते. तसेच, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये नियमानुसार दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य संरक्षण मिळते.तंबाखू आणि सिगारेटपासून दूर राहणे, मद्यपान टाळणे, संतुलित आहार घेणे, नियमित व्यायाम करणे आणि वजन नियंत्रणात ठेवणे या सवयी कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात. एचपीव्ही आणि हिपॅटायटिस बी यांसारख्या लसीही काही विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगांपासून संरक्षण देण्यास मदत करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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