लखनौचा कायापालट! ४५ मिनिटांचा प्रवास आता फक्त १५ मिनिटांत; पाहा योगींचा 'ग्रीन' प्लॅन!

लखनौकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! आता शहरात ट्रॅफिकच्या कचाट्यात अडकण्याची भीती संपली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी लखनौमध्ये भव्य 'ग्रीन कॉरिडॉर' चे लोकार्पण केले. यामुळे तासनतास चालणारा प्रवास आता काही मिनिटांत पूर्ण होणार आहे..काय आहे बातमी?लखनौमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी कालचा दिवस खास ठरला. सुमारे १५१९ कोटी रुपये खर्चून तयार झालेल्या ग्रीन कॉरिडॉरच्या पहिल्या दोन टप्प्यांचे उद्घाटन करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी सरकारने एक रुपयाचाही वेगळा खर्च केला नाही. लखनौ विकास प्राधिकरणाने (LDA) शहरातील सरकारी जमिनींवरील अवैध कब्जे हटवून, त्यातून मिळालेल्या निधीतून हा प्रकल्प पूर्ण केला आहे..हा ग्रीन कॉरिडॉर एकूण २८ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. सध्या आयआयएम रोड ते पक्का पूल आणि पक्का पूल ते समता मूलक चौक अशा ७ किलोमीटरच्या मार्गाचे लोकार्पण झाले आहे. जिथे आधी ४५ मिनिटे लागायची, तिथे आता केवळ १० ते १५ मिनिटांत पोहोचता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की, लखनौ आता खऱ्या अर्थाने आधुनिक आणि विकसित शहर बनत आहे..केवळ रस्तेच नाही, तर लखनौ आता संरक्षणाचे केंद्रही बनत आहे. राजनाथ सिंह यांच्या प्रयत्नांमुळे येथे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रकल्प सुरू झाला असून, स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळत आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकल्पात काम करणाऱ्या कामगारांवर पुष्पवृष्टी करून त्यांचा गौरव केला. आता या कॉरिडॉरचे तिसरे आणि चौथे टप्पे शहीद पथ आणि किसान पथपर्यंत जोडले जाणार आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण लखनौ शहराची वाहतूक व्यवस्था हायटेक होईल.