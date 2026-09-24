Ayush Arogyam Dham: आयुष वेलनेस सेंटर्स' आता ओळखली जाणार 'आयुष आरोग्यम धाम'; पर्यटन आणि आरोग्याची अनोखी सांगड!

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशात आयुष आणि आयुर्वेद क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. ११व्या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनानिमित्त भोपाळमधील पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वायत्त आयुर्वेद महाविद्यालय व संस्थेत आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रु. १८५.५० कोटींच्या २५ आयुष रुग्णालये, औषधालये आणि महाविद्यालयीन इमारतींचे लोकार्पण व भूमिपूजन केले. यामध्ये आदिवासीबहुल दिंडोरी जिल्ह्यातील रु. १०२ कोटींच्या आयुर्वेद महाविद्यालयाचाही समावेश आहे..यावेळी आयुष इंटर्न डॉक्टरांच्या स्टायपेंडमध्ये वाढ करण्याच्या मागणीवरही मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सकारात्मक संकेत दिले. या विषयावर आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार यांच्याशी चर्चा झाली असून, आवश्यक निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, स्टायपेंडची नवीन रक्कम किंवा अंमलबजावणीची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.दिंडोरीला १०२ कोटींचे आयुर्वेद महाविद्यालयराज्यातील आयुर्वेद शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा विस्तारण्याच्या दृष्टीने दिंडोरीतील नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय महत्त्वाचे ठरणार आहे. रु. १०२ कोटींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या या महाविद्यालयाचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.यामुळे आदिवासीबहुल दिंडोरी जिल्ह्यातील नागरिकांना आयुर्वेदिक उपचार तसेच आयुर्वेद शिक्षणाच्या अधिक सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .या कार्यक्रमात पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या परिसरातील सहा एकरांवर विकसित करण्यात आलेल्या स्टेट कम्पोझिट हर्बल गार्डनचेही लोकार्पण करण्यात आले. हे उद्यान सर्वसामान्यांसाठी खुले करण्यात आले आहे.आयुष इंटर्न डॉक्टरांना स्टायपेंड वाढीचे संकेतआयुष इंटर्न डॉक्टरांच्या स्टायपेंडमध्ये वाढ करण्याची मागणी काही काळापासून केली जात आहे. भोपाळमध्ये या मागणीसाठी इंटर्न डॉक्टरांनी आंदोलनही केले होते. सध्या त्यांना दरमहा रु. ९,३८३ स्टायपेंड मिळत असल्याचे वृत्त आहे, तर डॉक्टरांनी वाढीची मागणी केली आहे.राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या मागणीवर आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार यांना योग्य निर्देश देण्याचे सांगितले. त्यामुळे इंटर्न डॉक्टरांच्या स्टायपेंडमध्ये लवकरच बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय आणि नवीन रक्कम सरकारकडून जाहीर होणे बाकी आहे..आयुषची जागतिक बाजारपेठ ४३ अब्ज डॉलरवरकार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी आयुर्वेद आणि आयुष पद्धतींच्या वाढत्या जागतिक स्वीकाराचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१४ मध्ये सुमारे ३ अब्ज डॉलर असलेली आयुष क्षेत्राची जागतिक बाजारपेठ आता ४३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.आयुर्वेदाकडे केवळ आजारांवरील उपचारपद्धती म्हणून न पाहता आहार, दिनचर्या आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्याशी जोडलेली जीवनपद्धती म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन २०२६ ची केंद्रीय संकल्पनाही ‘Ayurveda for a Healthier Tomorrow’ अशी आहे..‘आयुष आरोग्यम धाम’मुळे आरोग्य पर्यटनाला चालनामध्य प्रदेशातील आयुष वेलनेस टुरिझम सेंटरना आता ‘आयुष आरोग्यम धाम’ या नावाने ओळखले जाणार आहे. प्रमुख पर्यटनस्थळांवर अशी केंद्रे विकसित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आरोग्यसेवा आणि पर्यटन यांची सांगड घालून आयुष आधारित वेलनेस टुरिझमला चालना देण्याचा यामागचा उद्देश आहे..आयुष विभागाचे बजेट २००२-०३ च्या तुलनेत १६ पटीने वाढल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले. राज्यात १,७०० हून अधिक आयुर्वेदिक दवाखाने कार्यरत असल्याची माहिती आयुष मंत्र्यांनी दिली. तसेच आठ आयुर्वेद महाविद्यालयांचे बांधकाम सुरू असून, आणखी नवीन महाविद्यालयांची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.मध्य प्रदेशातील आयुष क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय शिक्षण, इंटर्न डॉक्टरांच्या सुविधा आणि आरोग्य पर्यटन या सर्व पातळ्यांवर विस्ताराची दिशा या कार्यक्रमातून स्पष्ट झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.