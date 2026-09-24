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Ayush Arogyam Dham: आयुष वेलनेस सेंटर्स' आता ओळखली जाणार 'आयुष आरोग्यम धाम'; पर्यटन आणि आरोग्याची अनोखी सांगड!

Ayush Projects Launched in Madhya Pradesh: आयुष वेलनेस सेंटर्सना ‘आयुष आरोग्यम धाम’ म्हणून नवे रूप; आयुर्वेदिक उपचार, हर्बल गार्डन आणि आरोग्य पर्यटनाचा संगम साधत मध्य प्रदेशात सर्वांगीण आरोग्यसेवेचा नवा मार्ग
ayush arogyam dham medical tourism madhya pradesh.

ayush arogyam dham medical tourism madhya pradesh.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशात आयुष आणि आयुर्वेद क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. ११व्या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनानिमित्त भोपाळमधील पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वायत्त आयुर्वेद महाविद्यालय व संस्थेत आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रु. १८५.५० कोटींच्या २५ आयुष रुग्णालये, औषधालये आणि महाविद्यालयीन इमारतींचे लोकार्पण व भूमिपूजन केले. यामध्ये आदिवासीबहुल दिंडोरी जिल्ह्यातील रु. १०२ कोटींच्या आयुर्वेद महाविद्यालयाचाही समावेश आहे.

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