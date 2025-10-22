Shocking Crime in Bhind : अमानुष अत्याचार! दलित तरुणाचं अपहरण करून बेदम मारहाण; जबरदस्तीने पाजली लघवी, आरोपी फरार

Dalit Youth Assault : मध्य प्रदेशातील भिंड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. तीन युवकांनी एका दलित तरुणाचे अपहरण करून त्याला बेदम मारहाण केली आणि जबरदस्तीने लघवी पाजल्याचे अमानुष कृत्य केल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी पीडित तरुणाला ग्वाल्हेरहून भिंड जिल्ह्यातील सुरपुरा गावात नेऊन हा अत्याचार (Madhya Pradesh News) केला. नंतर त्याला तिथेच सोडून आरोपी फरार झाले. या घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना सोमवार रात्रीची आहे. पीडित तरुणाने दिलेल्या तक्रारीनुसार, तो व्यवसायाने ड्रायव्हर आहे. काही दिवसांपूर्वी तो दतावली गावातील सोनू बरुआ या व्यक्तीची बोलेरो गाडी चालवत होता; मात्र काही दिवसांनी त्याने ते काम सोडले. त्यानंतर तो आपल्या सासरवाडीत, ग्वाल्हेरमधील दीनदयाल नगर येथे राहू लागला होता..Kanakavli Accident : लग्नाची पत्रिका देऊन परतताना काळाचा घाला! अपघातात वाग्दत्त वधूचा जागीच मृत्यू; भावासमोरच बहिणीनं सोडला प्राण.जबरदस्तीने पाजली लघवीसोमवारी रात्री सोनू बरुआ आपल्या दोन साथीदारांसह आलोक पाठक आणि छोटे ओझा, दीनदयाल नगर येथे आला. तिघांनी पीडिताला जबरदस्तीने गाडीत बसवून भिंड जिल्ह्यातील सुरपुरा गावात नेले. तिथे त्याला बेदम मारहाण केली आणि नंतर जबरदस्तीने लघवी पाजण्याचा अमानुष प्रकार केला. या घटनेदरम्यान पीडिताची तब्येत बिघडू लागल्याने आरोपींनी त्याला तिथेच सोडले आणि घटनास्थळावरून फरार झाले..पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरुपीडित तरुणाने आपल्या कुटुंबीयांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. कुटुंबीय तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि त्याला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात जाऊन पीडिताची भेट घेतली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींवर बंधक बनवणे, मारहाण करणे आणि लघवी पाजल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी सोनू बरुआ आणि आलोक पाठक यांना ताब्यात घेण्यात आले असून, तिसरा आरोपी छोटे ओझा याचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.