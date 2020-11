भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याचे मुंबईत निधन; PM मोदींवर लिहिलं होतं पुस्तक

भोपाळ - मध्य प्रदेशातील भाजपचे वरिष्ठ नेते कैलास सारंग यांचे शनिवारी मुंबईमध्ये निधन झाले. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. अचानक तब्येत बिघडल्यानं त्यांना एअर अॅम्ब्युलन्सने मुंबईतील रुग्णालयात दाखल कऱण्यात आलं होतं. सारंग यांच्या निधनानंतर मध्य प्रदेश भाजपसह अनेक नेत्यांनी शोक संवेदना व्यक्त केल्या.

जनसंघाची मध्य प्रदेशात उभारणी करण्यामध्ये कैलास सारंग यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. अटल बिहारी वाजपेयी आणि विजयाराजे सिंधिया यांच्यासोबत त्यांनी काम केलं होतं. भाजपच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेल्या कैलास सारंग यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीविरोधात आवाज उठवला होता. यासाठी त्यांना काही महिन्यांचा तुरुंगवासही झाला होता.

Senior BJP leader from Madhya Pradesh, Kailash Sarang passes away at a hospital in Mumbai. He was undergoing treatment at the hospital for an age-related ailment.

— ANI (@ANI) November 14, 2020