Fish Production: मध्य प्रदेशात ‘नीली क्रांती’ची तयारी; ३ वर्षांत मत्स्य उत्पादन १० लाख टनांवर नेण्याचे लक्ष्य

मध्य प्रदेशात मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘एकात्मिक मत्स्योद्योग धोरण २०२६’ लागू केले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून मत्स्यपालन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि निर्यातीला चालना देणे, यावर भर दिला जाणार आहे. पुढील तीन वर्षांत राज्याचे मत्स्य उत्पादन ४.४५ लाख टनांवरून १० लाख टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे..भोपाळ येथील कुशाभाऊ ठाकरे आंतरराष्ट्रीय सभागृहात आयोजित ‘नॅशनल फिशरीज इन्व्हेस्टर्स अँड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव्ह-२०२६’च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ही घोषणा केली. यावेळी केंद्रीय पंचायती राज, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) आणि केंद्रीय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल उपस्थित होते.एक लाख नवीन केज कल्चर उभारणारनवीन धोरणांतर्गत राज्यातील जलाशयांमध्ये एक लाख नवीन केज कल्चर उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. केज कल्चर म्हणजे जलाशयांमध्ये जाळीदार पिंजऱ्यांच्या साहाय्याने नियंत्रित पद्धतीने मासे वाढवण्याची आधुनिक व्यवस्था. या पद्धतीमुळे उपलब्ध जलसंपदेचा वापर करून मत्स्य उत्पादन वाढवण्यास मदत होऊ शकते.रायसेन जिल्ह्यातील बारना धरणात राज्यातील पहिल्या ५०० सार्वजनिक-खासगी भागीदारीवर (पीपीपी) आधारित केज कल्चरचे उद्घाटन करण्यात आले. इंदिरा सागर धरणासह राज्यातील अन्य प्रमुख जलाशयांमध्येही या पद्धतीने मत्स्यपालनासाठी सुविधा विकसित करण्याची योजना आहे..दरवर्षी पाच हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्टमत्स्य उद्योगात दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि ५० हजार नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. या क्षेत्राचा विस्तार केवळ माशांचे उत्पादन वाढवण्यापुरता मर्यादित न ठेवता, त्याला अन्न प्रक्रिया, पॅकेजिंग, शीतगृह साखळी आणि ब्रँडिंगशी जोडण्याची योजना आहे.यासाठी मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित उद्योगांना अन्न प्रक्रिया आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) उपलब्ध असलेल्या सरकारी योजना व सवलतींचा लाभ देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे उत्पादनानंतर माशांची साठवणूक, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था विकसित करण्यास मदत होऊ शकते..मत्स्यपालनासोबत पूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहनएकात्मिक मॉडेलअंतर्गत मत्स्यपालनासोबत मोत्यांची शेती, एक्वापोनिक्स आणि बदक पालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांचा समावेश करण्याची योजना आहे. यामुळे शेतकरी आणि मत्स्य व्यावसायिकांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध होऊ शकतात.गुंतवणूकदारांना परवानग्या, जलाशयांचा वापर आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी स्वतंत्र पोर्टल आणि मार्गदर्शिका उपलब्ध करण्यावरही भर दिला जात आहे. खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन वाढवणे आणि निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा उभारणे हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे.भारताच्या मत्स्य उत्पादनात वाढपरिषदेत केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी भारताच्या मत्स्य उद्योगातील वाढीचा उल्लेख केला. त्यांच्या माहितीनुसार, २०१४ मध्ये देशाचे मत्स्य उत्पादन ९५.७ लाख टन होते. त्यात १०६ टक्क्यांची वाढ होऊन उत्पादन १९८ लाख टनांपर्यंत पोहोचले आहे.भारताची मत्स्य निर्यात सुमारे ६२,४०८ कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, देशातून १३० देशांमध्ये मत्स्य उत्पादने पाठवली जातात. किनारपट्टी नसलेल्या राज्यांमधील मत्स्य उत्पादनातही वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशात अंतर्गत जलस्रोतांच्या आधारे मत्स्य उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्याची संधी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले..जलसंपदेचा वापर आणि सिंचन विस्तारावर भरमध्य प्रदेशातील जलसंपदेचा मत्स्यपालनासाठी अधिक प्रभावी वापर करण्याची योजना आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी संरक्षित वनक्षेत्रे आणि अभयारण्यांमध्ये तलावांची निर्मिती करण्याबाबतही भूमिका मांडली. अशा जलसाठ्यांमुळे वन्यजीवांसाठी पाण्याची उपलब्धता, भूजल पातळी आणि मत्स्यपालनाच्या संधी यांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, अशा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना पर्यावरणीय नियमांचे पालन महत्त्वाचे ठरणार आहे.राज्यातील सिंचन क्षेत्र सध्या ६९ लाख हेक्टर असून ते १०० लाख हेक्टरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही सांगण्यात आले. केन-बेतवा आणि पार्वती-कालीसिंध-चंबळ नदीजोड प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या जलसाठ्यांचा वापर शेतीसह मत्स्यपालनासाठी करण्याच्या शक्यता आहेत.निर्यातदार आणि गुंतवणूकदारांचा सहभागपरिषदेदरम्यान आयोजित ‘बायर-सेलर मीट’मध्ये समुद्री उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या (एमपीईडीए) अधिकाऱ्यांसह मत्स्य प्रक्रिया आणि निर्यात क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. मलपुरी एक्वा प्रोसेसर, समीमी फूड्स, व्ही. के. एंटरप्रायझेस आणि नीलेश सी फूड्स यांसारख्या कंपन्यांच्या सहभागातून मध्य प्रदेशातील मत्स्य व्यवसायासाठी बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीच्या संधींवर चर्चा झाली.राज्यातील ४९ निवडक जलाशयांमध्ये खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निर्यातक्षम माशांचे उत्पादन सुरू करण्याच्या शक्यतांवरही भर देण्यात आला.एकूणच, ‘एकात्मिक मत्स्योद्योग धोरण २०२६’च्या माध्यमातून मध्य प्रदेश सरकारने मत्स्य उत्पादनवाढ, खासगी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात विस्ताराचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, ही उद्दिष्टे प्रत्यक्षात साध्य होण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी, पर्यावरणीय व्यवस्थापन, बाजारपेठेची उपलब्धता आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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