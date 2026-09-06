Teachers Day: ‘विमान कसे उडते?’; शिक्षक दिनी मुख्यमंत्र्यांच्या भन्नाट प्रश्नांची चर्चा! शिक्षणात AI चा वापर कसा होणार?

शिक्षक दिनानिमित्त मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी इंदूरमधील अहिल्या आश्रम क्रमांक-१ येथे राज्यभरातून आलेल्या तरुण शिक्षक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला. १९९७ नंतर जन्मलेल्या या ‘Gen Z’ पिढीतील शिक्षकांच्या कल्पना, प्रयोग आणि शिक्षणातील बदलांबाबत मुख्यमंत्री यांनी वन-टू-वन चर्चा केली..शिक्षणामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर, शिक्षकांचे तांत्रिक प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक शिक्षणपद्धती आणि TET परीक्षा यांसारख्या विषयांवर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.शिक्षणात AI आणि ChatGPTचा वापरनीमच येथील एका शिक्षिकेने शिक्षण क्षेत्रात ChatGPT आणि AIचा प्रभावी वापर करण्याची गरज व्यक्त केली. धड्यांचे नियोजन, अध्ययन साहित्य तयार करणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिकण्याची प्रक्रिया अधिक रंजक करण्यासाठी AIचा उपयोग होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले..यावर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी शिक्षकांना तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी आवश्यक सहकार्य आणि प्रशिक्षण देण्याचे आश्वासन दिले. शाळांमध्ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग सॉफ्टवेअर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.तरुण शिक्षकांचे नवे प्रयोगसंवादादरम्यान अनेक शिक्षकांनी वर्गातील त्यांच्या नाविन्यपूर्ण प्रयोगांची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली. व्हिडिओच्या माध्यमातून अध्यापन, कल्पक पोस्टर्स, डिजिटल साहित्य आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना विषय समजावून सांगण्याचे विविध प्रयोग शिक्षकांनी मांडले.मुख्यमंत्र्यांनी या प्रयोगांचे कौतुक करत शिक्षणात नव्या पद्धती स्वीकारण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले..TET परीक्षा आता ऑफलाइन?कार्यक्रमात शिक्षकांसाठी महत्त्वाची प्रशासकीय घोषणा करण्यात आली. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आता ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितले.या निर्णयाचा राज्यातील ४० हजारांहून अधिक शिक्षकांना फायदा होऊन त्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी माहिती देण्यात आली. पदोन्नतीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांवर पुढील काळात नवीन शिक्षक भरतीची संधीही निर्माण होणार आहे..पुढील ३० वर्षे Gen Z शिक्षकांचीमुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी तरुण शिक्षकांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले. आज २७-२८ वर्षांच्या आसपास असलेले अनेक शिक्षक आणि अधिकारी पुढील २५ ते ३० वर्षे राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.त्यामुळे या पिढीचे विचार, तंत्रज्ञानाबाबतची समज आणि शिक्षणातील नव्या कल्पना जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.मध्य प्रदेशातील शाळांमध्ये गळतीचे प्रमाण जवळपास शून्यावर आले असून शिक्षणाच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होत असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांत विविध विभागांमध्ये १८ हजारांहून अधिक पदांवर पारदर्शक पद्धतीने भरती करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले..‘देव कुठे दिसतो?’ मुख्यमंत्र्यांचा प्रश्नसंवादादरम्यान काही रंजक प्रश्नोत्तरांनीही लक्ष वेधून घेतले. रतलाम येथील सांदीपनि विद्यालयाचे शिक्षक जय पाटीदार यांना विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी सूर्यदेव, चंद्रदेव आणि निसर्गातील घटकांमध्ये प्रत्यक्ष देव पाहतो, असे उत्तर दिले. त्यांच्या उत्तराचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळ्या वाजवून कौतुक केले.याच संवादात मुख्यमंत्री यांनी शिक्षकांना ‘विमान कसे उडते?’ असा प्रश्न विचारला. पंचतंत्र आणि निसर्गातील उदाहरणांचा संदर्भ देत त्यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्न विचारण्याची, निरीक्षण करण्याची आणि प्रत्येक गोष्टीमागील विज्ञान समजून घेण्याची वृत्ती विकसित करण्याचे महत्त्व सांगितले.शिक्षक दिनानिमित्त झालेला हा संवाद केवळ शुभेच्छांपुरता मर्यादित न राहता AI, तंत्रज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण आणि भविष्यातील शिक्षणव्यवस्थेच्या दिशेवर चर्चा करणारा महत्त्वाचा उपक्रम ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.