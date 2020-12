इतर राज्यातून शेतमाल विकायला आलेल्यांना तुरुंगात टाकू- शिवराजसिंह चौहान

भोपाळ- मी निर्णय घेतला आहे की राज्यात शेतकरी जितके उत्पादन घेतील, तितका माल विकत घेतला जाईल. पण, अन्य राज्यातून कोणी येथे आपला शेतमाल विकायला आला, आजूबाजूच्या राज्यातून येऊन येथे कोणी माल विकण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांचा ट्रक जप्त करण्यात येईल आणि संबंधितांना अटक करण्यात येईल, असं मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले आहेत. ''एएनआय' या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.



काँग्रेसने कायमच शेतकऱ्यांचा विरोध केला आहे. काँग्रेस गोंधळाचा फायदा घेऊ पाहात आहे. काँग्रेसने निमुच आणि मंदसोरमध्ये वातावरण खराब केले होते. काँग्रेसला आम्ही मध्य प्रदेशात असं काहीही करु देणार नाही, असंही चौहान म्हणाले आहेत. ते सेहोर येथील सभेत बोलत होते.

Congress has always opposed farmers. They're distressed, they're looking for some chaos. It was the same Congress that instigated farmers in Neemuch & Mandsaur and fanned violence. We will not let Congress do this at any cost in Madhya Pradesh: MP CM Shivraj S Chouhan, in Sehore pic.twitter.com/nfKq46lrVN

दरम्यान, सरकारच्या महत्वाकांक्षी 'एक देश एक बाजार ' (one nation one market ) या संकल्पनेला मुर्त रूप देण्यासाठी नवे कृषी कायदे आणण्यात आले आहेत. यामुळे देशातील कोणताही शेतकरी आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीबरोबर तिच्या बाहेर देशभरात कोठेही विकु शकतो. पण, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी बाहेरील राज्यातून आलेल्यांना मध्य प्रदेशात शेतमाल विकू देणार नसल्याचं वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे धोरण आणि भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या धोरणात विरोधाभास दिसून येत आहे.

Govt belongs to everyone - all religions & castes. There is no discrimination but if someone tries to do anything disgusting with our daughters, then I'll break you. If someone plots religious conversion or does anything like 'Love Jihad', you will be destroyed: MP CM SS Chouhan pic.twitter.com/Tj1nwnu14q

