Madhya Pradesh Government : मध्य प्रदेशात ६३ हजार कोटींचे ५ ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर; १,३९८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते उभारण्याची तयारी

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशात दळणवळणाचे जाळे अधिक सक्षम करण्यासाठी सुमारे ६३ हजार २९६ कोटी रुपये खर्चून १ हजार ३९८ किलोमीटर लांबीचे पाच नवीन ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मध्य प्रदेश रस्ते विकास महामंडळाच्या (MPRDC) संचालक मंडळाच्या ४९ व्या बैठकीत या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यता अहवाल आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली.मुख्यमंत्री निवासस्थानातील ‘समत्व भवन’ येथे ही बैठक झाली. राज्यातील गावे आणि शहरे बारमाही रस्त्यांनी जोडून आधुनिक दळणवळण व्यवस्था निर्माण करण्यावर यावेळी चर्चा झाली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री राकेश सिंह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते..पाच ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरचे प्रस्तावप्रस्तावित पाचही कॉरिडॉर चार पदरी आणि पक्क्या बाजूच्या पट्ट्यांसह उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच हे मार्ग नियंत्रित प्रवेश सुविधांनी युक्त असतील. त्यांच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करून पुढील प्रक्रिया निश्चित केली जाणार आहे.प्रस्तावित मार्ग आणि त्यांची लांबी पुढीलप्रमाणे :भोपाळ ते मंदसौर : २५८ किलोमीटर. या मार्गासाठी व्यवहार्यता अहवाल आणि योग्य मार्गरेषा निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे.सागर ते सतना : २२७ किलोमीटर. मार्गरेषेच्या विविध पर्यायांचा अभ्यास केला जात आहे.जबलपूर ते आशापूर : ३५८ किलोमीटर. व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.भोपाळ ते ग्वाल्हेर : ३२० किलोमीटर. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.कटनी ते सिंगरौली : २३५ किलोमीटर. या प्रकल्पासाठीही सल्लागार निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे.या पाचही प्रकल्पांचे व्यवहार्यता अहवाल तपासल्यानंतर ते आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचे आढळल्यास सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाईल..महामार्ग निधीला नवे नावबैठकीत राज्याच्या प्रस्तावित महामार्ग निधीचे नामकरण ‘विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ’ असे करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी या निधीचा उपयोग करण्याचे नियोजन आहे.शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बीओटी (BOT), ओएमटी (OMT) आणि वापरकर्ता शुल्काच्या माध्यमातून चालवण्यात येणाऱ्या टोल नाक्यांवर शेतीच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कंबाईन हार्व्हेस्टर्सना टोल शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यास मंजुरी देण्यात आली..महामंडळात १० नवीन पदांची निर्मितीमध्य प्रदेश रस्ते विकास महामंडळाचे कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी १० नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये मुख्य अभियंत्यांची दोन, महाव्यवस्थापकांची तीन आणि उपमहाव्यवस्थापकांची पाच पदे असतील. तसेच महामंडळातील विधी सहाय्यकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.याशिवाय बीओटी योजनेअंतर्गत जावरा-नयागाव चार पदरी रस्ता प्रकल्पातील १०० टक्के समभागांची निर्गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्यात आली. भोपाळमधील अरेरा हिल्स येथील ‘मध्य प्रदेश तेलबिया संघ’ इमारत महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळाली.कर्जाच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येणाऱ्या राज्य महामार्ग आणि अन्य रस्त्यांचे मालकी हक्क थेट मध्य प्रदेश रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.