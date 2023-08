MP Gas Leakage: फूड फॅक्टरीमध्ये विषारी वायू गळती; तीन संख्या भावांसह 5 जणांचा मृत्यू

Madhya Pradesh Five labourers died in the boiler of a cherry factory

भोपाळ- मध्य प्रदेशाच्या मुरेनामध्ये साक्षी फूड फॅक्टरीमध्ये विषारी वायू गळती झाल्याने मोठी दुर्घटना घडली आहे. फूड फॅक्टरीमध्ये काम करणाऱ्या ५ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. प्रशासनाचे अधिकारी आणि अग्निशमन दलाची वाहने घटनास्थळी पोहोचली आहेत. माहितीनुसार, पाच मृत कर्मचाऱ्यांचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. तसेच फॅक्टरी बंद करण्यात आली आहे.

माहितीनुसार, जिल्ह्यातील जरेरुआ भागातील साक्षी फूड फॅक्टरीमध्ये ही घटना घडली आहे. दोन कामगार ९ फूट खोल टँक साफ करण्यासाठी त्यात उतरले होते. टँकमध्ये असलेल्या विषारी वायुमुळे त्यांना अस्वस्थता जाणवू लागली. त्यांना वरती काढण्यासाठी एकानंतर एक असे तीन कामगार टँकमध्ये उतरले. सर्वच्या सर्व पाच कामगारांचा टँकमध्ये मृत्यू झाला.त्यात तिघेजण सख्ये भाऊ होते असं कळतंय.

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधिकारी आणि अग्निशमन दलाची वाहने घटनास्थळी पोहोचली. कामगारांचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. साक्षी फूट फॅक्टरीमध्ये चेरी बनवण्याचे काम चालते असं सांगण्यात आलंय.

मुरेनाचे एसपी शैलेद्र चौहान यांनी सांगितलं की, 'मुरेनाच्या एका चेरी फूड फॅक्टरीमध्ये पाच कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. पोलिस घटनास्थळी उपस्थित आहेत.' वृत्तसंस्था एएनआयने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.