मध्य प्रदेशात लसीकरण 17 लाखांवरुन थेट 5 हजारवर; नक्की काय झालं?

नवी दिल्ली- भारतात २१ जूनपासून १८ वर्षांपुढील सर्वांना मोफत लसीकरण सुरु करण्यात आले आहे. याआधी केवळ ४५ वर्षांपुढील व्यक्तींनाच मोफत लस होती. या नव्या मोहीमेच्या पहिल्याच दिवशी ८५ लाखांपेक्षा अधिक लोकांना लस देण्यात आली होती. हा देशातील लसीकरणाचा विक्रम होता. पण, मोहिमेच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २२ जूनला ५३.४ लाख लोकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे काही राज्यांनी सोमवारी लाखो लोकांचे लसीकरण केले होते, पण मंगळवारी त्यांनी काही हजार लोकांचेच लसीकरण केले आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. (Madhya Pradesh goes from 17 lakh jabs in a day to less than 5000 Covid vaccination news)

मध्य प्रदेश सरकारने २१ जूनला विक्रमी १६.९ लाख लोकांचे लसीकरण केले होते, पण २२ जूनला राज्याने केवळ जवळपास ५ हजार लोकांचे लसीकरण केले. म्हणजे सोमवारपेक्षा मंगळवारी केवळ ०.३ टक्के लसीकरण झाले. याचा अर्थ मध्य प्रदेश सरकारने कदाचित एकाच दिवशी सर्व स्टॉक संपवून टाकला. विशेष म्हणजे २१ जूनपूर्वी राज्यात काही हजारांमध्येच लसीकरण झाले होते. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या मोहिमेला यशस्वी करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने आपली पूर्ण क्षमता दाखवली असल्याचं सांगितलं जातंय.

हरियाणामध्येही सोमवारी लसीकरणाचा विक्रम पाहायला मिळाला. राज्याने २१ जूनला जवळपास ५ लाख नागरिकांचे लसीकरण केले होते, पण मंगळवारी जवळपास ७६ हजार लोकांना लस दिली आहे. त्यामुळे लसीकरणामध्ये ८५ टक्क्यांची घट झाल्याचं दिसतंय. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशात थोडं वेगळं चित्र पाहायला मिळालं. सोमवारी राज्यात ७ लाख २६ हजार लोकांचे लसीकरण झाले होते, पण मंगळवारी जवळपास ८ लाख लोकांचे लसीकरण झाले.

कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांमध्ये सोमवारपेक्षा मंगळवारी कमी लसीकरण झाले आहे. गुजरातमध्ये लसीकरणात १६ टक्क्यांची घट झाली, तर कर्नाटकमध्ये ६५ टक्क्यांची घट झाली. कर्नाटकमध्ये ११ लाख २२ हजार लसीकरण झाले होते, तेच २२ जूनला ३ लाख ९२ हजार लोकांचे लसीकरण झाले. गुजरातमध्ये सोमवारी ५ लाख १० हजार लोकांना लस देण्यात आली, तर मंगळवारी ४ लाख २६ हजार जणांना लस मिळाली.