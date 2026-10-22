मध्य प्रदेशात ९५४ जणांना अनुकंपा नियुक्ती; २० हजार पदांच्या भरतीचीही घोषणा

शासकीय सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने शालेय शिक्षण विभागातील ९५४ वारसांना अनुकंपा नियुक्तिपत्रे दिली आहेत. भोपाळ येथील रवींद्र भवनात २१ ऑक्टोबर रोजी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते या नियुक्तिपत्रांचे वितरण करण्यात आले. याच कार्यक्रमात त्यांनी राज्यात ४०० नव्या सांदीपनि शाळांच्या इमारती उभारण्याची घोषणा केली. तसेच शालेय शिक्षण विभागात लवकरच २० हजार पदांची भरती सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..लिपिक, शिक्षक आणि चतुर्थ श्रेणीतील पदांवर नियुक्त्याकार्यक्रमात वितरित करण्यात आलेल्या ९५४ अनुकंपा नियुक्त्यांमध्ये सहायक ग्रेड-३ संवर्गातील ६६१ पदे, प्राथमिक शिक्षकांची ३१ पदे आणि चतुर्थ श्रेणीतील २६२ पदांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे आणि त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने या नियुक्त्या देण्यात आल्या.प्रलंबित असलेल्या आणखी ३५० अनुकंपा नियुक्त्यांची प्रक्रिया वर्षअखेरीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना भविष्यात राज्य सरकारच्या इतर स्पर्धा परीक्षा आणि थेट भरती प्रक्रियांमध्ये सहभागी होण्याची संधीही उपलब्ध असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..४०० सांदीपनि शाळांच्या इमारती उभारणारराज्यातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ४०० नव्या सांदीपनि शाळांच्या इमारती उभारण्यात येणार आहेत. यापैकी २०० इमारती शालेय शिक्षण विभागांतर्गत, तर अन्य २०० इमारती आदिवासी कार्य विभागांतर्गत उभारल्या जातील. आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.सरकारी शाळांमध्ये आधुनिक सुविधा, प्रयोगशाळा, क्रीडांगणे आणि दर्जेदार पायाभूत व्यवस्था विकसित करण्यावर सरकार भर देत आहे. राज्यातील शाळांच्या इमारतींचे आधुनिकीकरण आणि शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले..शालेय शिक्षण विभागात २० हजार पदांची भरतीशालेय शिक्षण विभागातील मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्यासाठी लवकरच २० हजार पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केली. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.राज्यात शालेय शिक्षणासाठी २००२-०३ मध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे बजेट होते. आता हे बजेट वाढून सुमारे ३८ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची माहिती कार्यक्रमात देण्यात आली. शाळांमधील सुविधा वाढवण्यासोबतच शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय प्रश्नांची सोडवणूक करण्यावरही सरकारचा भर असल्याचे सांगण्यात आले..पदोन्नती आणि पेन्शन प्रकरणांवरही भरशालेय शिक्षण व परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह यांनी विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेचा उल्लेख केला. एक लाखांहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाल्याने प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. पदोन्नतीसाठी विभागीय पदोन्नती समितीच्या (DPC) बैठका नियमितपणे घेण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लॅपटॉप वाटप आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कूटी देण्यासारख्या योजनांची माहिती देण्यात आली. शिक्षकांच्या प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांवरही कार्यवाही करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधारअनुकंपा नियुक्त्यांमुळे दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना रोजगाराची संधी मिळते आणि आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी मदत होते. नियुक्तिपत्रांचे वितरण, नव्या शाळांच्या इमारतींची घोषणा आणि आगामी भरतीचे नियोजन या माध्यमांतून मध्य प्रदेश सरकारने कर्मचारी कल्याण आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे.या कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण व परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह यांच्यासह विभागातील अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.