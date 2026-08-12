मध्य प्रदेशात मुसळधार पावसाचा कहर; ५२७ पूरग्रस्तांचे रेस्क्यू, मुख्यमंत्र्यांकडून २४ तास मॉनिटरिंग

मध्य प्रदेशातील काही भागांत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सोमवारी (११ ऑगस्ट) होमगार्ड मुख्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन सिचुएशन रूमला अचानक भेट देत राज्यातील पूरस्थितीचा आढावा घेतला. विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या बचाव आणि मदतकार्याची माहिती घेत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या..५२७ पूरग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलवलेसिचुएशन रूममध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील बचावकार्याची माहिती देण्यात आली. SDRF आणि होमगार्डच्या पथकांनी आतापर्यंत ५२७ पूरबाधित नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवले आहे.दरम्यान, खंडवा जिल्ह्यात नदीच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढल्याने अडकलेल्या सात कावड यात्रेकरूंचीही बचाव पथकांनी सुखरूप सुटका केली..पूरग्रस्तांशी मुख्यमंत्र्यांचा थेट संवादमुख्यमंत्री यादव यांनी सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलेल्या नागरिकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नागरिकांच्या प्रकृतीची तसेच अन्न, औषधे आणि इतर आवश्यक सुविधांची माहिती घेतली.पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. नदी, नाले आणि जलाशयांच्या काठावर राहणाऱ्या नागरिकांनी विशेष सावधगिरी बाळगावी. ज्या ठिकाणी पाण्याची पातळी वेगाने वाढत आहे, अशा भागातील नागरिकांनी विलंब न करता सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..राज्यस्तरावरून २४ तास परिस्थितीवर लक्षमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे १५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. मात्र काही भागांत कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असल्याने नद्या आणि नाल्यांना अचानक पूर येत आहे.अशा परिस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन पथके २४ तास कार्यरत असून, आवश्यकतेनुसार शेजारील जिल्ह्यांमधूनही बचाव पथके आणि इतर मदत पाठवली जात आहे. राज्य पातळीवरून पूरस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, मुसळधार पावसामुळे संवेदनशील भागांमध्ये प्रशासनाने सतर्कता वाढवली असून, आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने बचावकार्य करण्यासाठी पथकांना सज्ज ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.