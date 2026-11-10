Madhya Pradesh Government : नैसर्गिक शेती करणाऱ्या गोशाळा चालक आणि पशुपालकांना अनुदान; मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

भोपाळ : नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार गोशाळा चालवणाऱ्या आणि गोवंशाचे पालन करणाऱ्या पशुपालकांना शासकीय अनुदान देणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भोपाळमधील समत्व भवन येथे भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीत ही घोषणा केली. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने निर्णय घेत राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.या बैठकीत कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान, खतांचे वितरण, जलसंधारण, पराली व्यवस्थापन आणि वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजने’च्या माध्यमातून राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..तरुणांनी आधुनिक शेतीकडे वळावेनव्या पिढीतील तरुणांनी कृषी शिक्षण आणि आधुनिक शेतीकडे वळावे, यासाठी भारतीय किसान संघाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन डॉ. यादव यांनी केले. शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी उपकरणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी, यासाठी राज्यात विविध उपक्रम राबवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.‘बलराम कृषी महोत्सव’ आणि शेतकरी कल्याण वर्षांतर्गत आयोजित उपक्रमांमधून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. विविध स्पर्धांतील विजेत्या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, दुचाकी आणि स्कूटी यांसारखी बक्षिसे देऊन सन्मानित करण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली..फार्मर आयडीमुळे खत वितरणाचे नियोजनराज्यातील ‘फार्मर आयडी’ प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांची माहिती आणि खतांच्या वितरणाचे नियोजन अधिक सुलभ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या प्रणालीमुळे रासायनिक खते आणि युरियाच्या साठ्याची माहिती मिळण्यास मदत होत असून वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.भूगर्भातील पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागांत नवीन बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध घालण्याबाबतही सरकारने पावले उचलली आहेत..पराली जाळण्यावर नियंत्रणाचे उद्दिष्टशेतातील पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे होणारे वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी मध्य प्रदेशला देशात आदर्श राज्य बनवण्याचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. परालीचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती आणि पर्यायी उपायांचा प्रसार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी ‘बोमा कॅप्चरिंग’ या पद्धतीचाही वापर करण्यात येत आहे. या पद्धतीच्या माध्यमातून वन्यप्राण्यांना सुरक्षितपणे पकडून त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात हलवण्याचा प्रयत्न केला जातो..गोपालन आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहननैसर्गिक शेतीचा विस्तार करण्यासाठी गोशाळा चालक आणि गोवंशाचे पालन करणाऱ्या पशुपालकांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. गोपालन आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी सहकारी संस्था स्थापन करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.याशिवाय गहू, हरभरा आणि बाजरी या पिकांच्या शासकीय खरेदीची तयारी तसेच सिंचनासाठी आवश्यक वीजपुरवठ्याचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.