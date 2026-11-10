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Madhya Pradesh Government : नैसर्गिक शेती करणाऱ्या गोशाळा चालक आणि पशुपालकांना अनुदान; मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Natural Farming Subsidy : नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने गोशाळा चालक आणि पशुपालकांना शासकीय अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध निर्णय घेण्याचे संकेत दिले.
Natural Farming Subsidy

Natural Farming Subsidy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भोपाळ : नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार गोशाळा चालवणाऱ्या आणि गोवंशाचे पालन करणाऱ्या पशुपालकांना शासकीय अनुदान देणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भोपाळमधील समत्व भवन येथे भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीत ही घोषणा केली. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने निर्णय घेत राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

या बैठकीत कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान, खतांचे वितरण, जलसंधारण, पराली व्यवस्थापन आणि वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजने’च्या माध्यमातून राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

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