मध्य प्रदेशातील आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केले जाणार असल्याच्या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. राज्यातील कोणत्याही आउटसोर्स कर्मचाऱ्याला कामावरून काढले जाणार नाही आणि सध्या सुरू असलेली नियुक्ती व्यवस्था कायम राहील, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिली. मंगळवारी (२४ नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री निवासस्थानातील संवाद भवन येथे विविध कर्मचारी संघटनांच्या अभिनंदन समारंभात ते बोलत होते..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण आयोगाचे अध्यक्ष रमेश शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ४० कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार केला. यावेळी कर्मचारी कल्याणासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांबद्दल संघटनांच्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकारचे आभार मानले.आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांची सध्याची व्यवस्था कायमआउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले जाणार असल्याच्या चर्चांमध्ये तथ्य नसल्याचे मुख्यमंत्री यादव यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही आउटसोर्स कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त केली जाणार नाही आणि नियुक्तीची सध्याची पद्धत पुढेही सुरू राहील, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी विभागांतील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रियाही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..दोन अपत्यांची अट रद्द; एक लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीशासकीय सेवेत नियुक्ती आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली दोन अपत्यांची मर्यादा रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. राज्यातील विविध विभागांमध्ये एक लाखांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.सहायक ग्रेड-३ समकक्ष पदांवरील पदोन्नतीसाठी संगणक प्रावीण्य प्रमाणपत्र चाचणी (CPCT) उत्तीर्ण होण्याच्या अटीत काही शर्तींसह सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय सुमारे २६ प्रकारच्या भत्त्यांचे पुनरीक्षण करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते वेळेत मिळावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले..निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्याबाबत बदलनिवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता देण्यासाठी छत्तीसगड सरकारची संमती घेण्याची पूर्वीची पद्धत बंद करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे निवृत्तीवेतनधारकांशी संबंधित प्रक्रियेत बदल झाला आहे.अनुकंपा नियुक्त्यांना गतीदिवंगत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी अनुकंपा नियुक्तीची प्रकरणे वेगाने निकाली काढण्यात येत असल्याचे यादव यांनी सांगितले. एकट्या शालेय शिक्षण विभागाने एक हजारांहून अधिक अनुकंपा नियुक्त्या दिल्याची माहिती त्यांनी दिली..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.४० कर्मचारी संघटनांचा सहभागया कार्यक्रमात भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर यांनी कर्मचारी कल्याणासाठी राज्यात सुरू असलेल्या उपक्रमांचा उल्लेख केला. मध्य प्रदेशात कर्मचारी कल्याण आयोग आणि कर्मचारी कल्याण समिती अशा दोन्ही संस्था कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी राजपत्रित अधिकारी संघाचे संतोष कुमार गांधी, लघु वेतन कर्मचारी संघाचे महेंद्र शर्मा, शिक्षक काँग्रेसचे नवीन चतुर्वेदी, राज्य कर्मचारी संघाचे हेमंत श्रीवास्तव आणि संविदा कर्मचारी संघाचे रमेश राठौर यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.