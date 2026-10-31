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Madhya Pradesh Buses: मध्य प्रदेशात २०३०-३१ पर्यंत धावणार १५ हजार बसेस; भोपाळमध्ये उभारणार अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष

Madhya Pradesh Targets 15000 Buses by 2030 31: मध्य प्रदेशच्या बससेवेत मोठा बदल; १५ हजार बसेससाठी नियोजन, भोपाळमध्ये आधुनिक नियंत्रण कक्ष
Bhopal to Get Advanced Bus Control Room as Madhya Pradesh Targets 15000 Buses by 2030 31 for Public Transport

Bhopal to Get Advanced Bus Control Room as Madhya Pradesh Targets 15000 Buses by 2030 31 for Public Transport

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील सार्वजनिक बस वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठी तयारी सुरू आहे. 'पीएम ई-बससेवा-मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' या उपक्रमांतर्गत भोपाळमधील स्मार्ट सिटी संकुलात 'मध्य प्रदेश यात्री परिवहन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (MPYPIL) चे मुख्यालय आणि अत्याधुनिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येत आहे. या केंद्रीय नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून राज्यातील सिटी, इंटरसिटी आणि आंतरराज्यीय अशा सर्व प्रकारच्या बससेवेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

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