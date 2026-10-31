Madhya Pradesh Buses: मध्य प्रदेशात २०३०-३१ पर्यंत धावणार १५ हजार बसेस; भोपाळमध्ये उभारणार अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष

मध्य प्रदेशातील सार्वजनिक बस वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठी तयारी सुरू आहे. 'पीएम ई-बससेवा-मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' या उपक्रमांतर्गत भोपाळमधील स्मार्ट सिटी संकुलात 'मध्य प्रदेश यात्री परिवहन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (MPYPIL) चे मुख्यालय आणि अत्याधुनिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येत आहे. या केंद्रीय नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून राज्यातील सिटी, इंटरसिटी आणि आंतरराज्यीय अशा सर्व प्रकारच्या बससेवेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.वर्ष २०३०-३१ पर्यंत या एकात्मिक व्यवस्थेअंतर्गत तब्बल १५ हजार बसेस आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक बसमधील जीपीएस यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि आपत्कालीन पॅनिक बटणाच्या माध्यमातून बसचे ठिकाण, प्रवासाचा मार्ग आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेवर थेट देखरेख ठेवली जाईल..भोपाळमध्ये १५० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची व्यवस्थाभोपाळमधील स्मार्ट सिटी संकुलात उभारण्यात येणारे मुख्यालय राज्यातील संपूर्ण बस वाहतूक व्यवस्थेचे केंद्र असेल. येथे सुमारे १५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी बैठक व्यवस्था केली जाणार आहे. राज्यातील सात प्रादेशिक कंपन्यांच्या कार्यालयांशी हे केंद्र जोडले जाईल. बसच्या वेळापत्रकापासून मार्गांचे नियोजन, चालकांच्या कामकाजावर देखरेख आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील प्रतिसादापर्यंत विविध बाबींचे नियंत्रण येथून केले जाईल.या प्रकल्पासाठी भोपाळ, इंदूर, उज्जैन, जबलपूर, ग्वाल्हेर, सागर आणि रीवा या सात शहरांमध्ये प्रादेशिक कार्यालये विकसित केली जात आहेत. जानेवारी ते मार्च २०२७ या कालावधीत ही कार्यालये पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे..सात शहरांमध्ये प्रादेशिक कार्यालयेभोपाळमधील BCLL या कंपनीचे कार्यालय आयएसबीटी इमारतीत असेल. भोपाळसह नर्मदापुरम, राजगढ, विदिशा, रायसेन, सिहोर, हरदा आणि बैतूल या जिल्ह्यांची जबाबदारी या कार्यालयाकडे असेल.इंदूरमधील AICTSL कार्यालयाचा विस्तार जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. इंदूरसह धार, झाबुआ, अलिराजपूर, बडवानी, खरगोन, खंडवा आणि बुरहानपूर या जिल्ह्यांतील बससेवेचे नियोजन येथून केले जाईल.उज्जैनमधील UCTSL चे कार्यालय परिवहन कार्यालय परिसरात विकसित केले जात आहे. जानेवारी २०२७ पर्यंत ते सज्ज होण्याचे उद्दिष्ट आहे. उज्जैनसह देवास, रतलाम, शाजापूर, आगर माळवा, मंदसौर आणि नीमच या जिल्ह्यांचा समावेश या विभागात असेल..जबलपूरमधील JCTSL चे कार्यालय आयएसबीटी इमारतीत उभारले जाणार असून, ३१ मार्च २०२७ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. जबलपूरसह नरसिंगपूर, कटनी, दिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट आणि पांढुर्णा या जिल्ह्यांवर या कार्यालयाची देखरेख असेल.ग्वाल्हेरमधील GCYPSL चे कार्यालय महसूल मंडळाच्या इमारतीत विकसित केले जात आहे. तेही ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्वाल्हेरसह मुरैना, भिंड, श्योपूर, शिवपुरी, दतिया, गुणा आणि अशोकनगर या जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे..सागरमधील SCTSL चे कार्यालय स्मार्ट सिटी इन्क्युबेशन सेंटरच्या इमारतीत उभारले जात असून, २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत ते कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. सागर, निवाडी, टिकमगढ, छतरपूर, पन्ना आणि दमोह या जिल्ह्यांची जबाबदारी या कार्यालयाकडे असेल.रीवामधील RCTSL चे कार्यालय समदडिया आदर्श भवन येथे विकसित केले जात आहे. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रीवा, सतना, सीधी, मैहर, सिंगरौली, शहडोल आणि अनूपपूर या जिल्ह्यांचा या विभागात समावेश असेल..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.जीपीएस आणि सीसीटीव्हीद्वारे प्रवासी सुरक्षाया व्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रवाशांची सुरक्षा. प्रत्येक बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि पॅनिक बटणाची सुविधा उपलब्ध असेल. या यंत्रणांमधून मिळणारी माहिती संबंधित प्रादेशिक नियंत्रण कक्षासह भोपाळमधील मुख्य केंद्राला उपलब्ध होईल. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देणे आणि बसच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे.ही सेवा केवळ शहरांपुरती मर्यादित राहणार नाही. ग्रामीण भागाला तालुका आणि शहरांशी जोडणाऱ्या इंटरसिटी बससेवेबरोबरच शेजारील राज्यांमध्ये धावणाऱ्या आंतरराज्यीय बसेसचाही या व्यवस्थेत समावेश असेल. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकात्मिक नियोजन आणि संनियंत्रण करणे शक्य होणार आहे.मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवेच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशात सार्वजनिक वाहतुकीचे मोठे जाळे उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सात प्रादेशिक कार्यालये आणि भोपाळमधील केंद्रीय नियंत्रण कक्ष यांच्या समन्वयातून या व्यवस्थेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.