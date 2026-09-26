Madhya Pradesh: २१ वर्षांनंतर सरकारी बससेवेचे पुनरागमन; स्वतः तिकीट काढून मुख्यमंत्र्यांनी केला बस प्रवास video viral

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशात तब्बल २१ वर्षांनंतर सार्वजनिक बससेवेचे पुनरागमन झाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत २५ सप्टेंबर रोजी भोपाळच्या भेल दसरा मैदानावर ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवे’चा शुभारंभ करण्यात आला. या वेळी सात शहरांसाठी ३५१ इंटरसिटी आणि इंट्रासिटी बसेसना हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला..या पहिल्या टप्प्यात भोपाळ, इंदूर, जबलपूर, रेवा, देवास, कटनी आणि भिंड या शहरांचा समावेश आहे. एकूण ३५१ बसेसमध्ये १२० इंटरसिटी, तर २३१ इंट्रासिटी बसेस आहेत. इंदूरला सर्वाधिक १४५, भोपाळला १०६ आणि जबलपूरला ६७ बसेस देण्यात आल्या आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः तिकीट काढून केला बस प्रवासशुभारंभानंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी स्वतः तिकीट काढून सामान्य प्रवाशांप्रमाणे बसने प्रवास केला. भेल दसरा मैदानापासून त्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानापर्यंत बसने प्रवास केला. या कृतीमुळे नव्या सार्वजनिक परिवहन सेवेच्या प्रत्यक्ष अनुभवावरही भर देण्यात आला..मध्य प्रदेशातील सार्वजनिक बस वाहतूक व्यवस्था २००५ मध्ये तत्कालीन राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बंद झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाली होती. त्यानंतर आता नव्या स्वरूपात ही सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.२०३१ पर्यंत १५ हजार बसेसचे लक्ष्य‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ केवळ सात शहरांपुरती मर्यादित ठेवण्याचे सरकारचे नियोजन नाही. राज्य सरकारने २०३१ पर्यंत सुमारे १५ हजार आधुनिक सार्वजनिक बसेस चालवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पहिल्या वर्षात सुमारे १,५०० बसेस सुरू करण्याचे नियोजन असून त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ताफा वाढवला जाणार आहे.या माध्यमातून राज्यातील ७५ टक्के ग्रामपंचायतींना बससेवेने जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तालुका आणि शहरांशी अधिक चांगली वाहतूक जोडणी मिळण्याची अपेक्षा आहे..महिलांच्या सुरक्षेसाठी CCTV आणि पॅनिक बटननव्या बससेवेत प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. बसेसमध्ये CCTV कॅमेरे, पॅनिक बटन, GPS आधारित वाहन ट्रॅकिंग आणि आपत्कालीन दरवाजे यांसारख्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. बसची हालचाल आणि वेळेचे निरीक्षण करण्यासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटरची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.प्रवाशांसाठी ऑनलाइन तिकीट व्यवस्था, प्रवासी माहिती प्रणाली आणि तक्रार निवारणाची सुविधाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. चालकांना आधुनिक वाहने, सुरक्षा नियम आणि इलेक्ट्रिक तसेच CNG बसेसच्या संचालनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे..इलेक्ट्रिक आणि CNG बसेसवर भरसार्वजनिक वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक करण्यासाठी इलेक्ट्रिक आणि CNG बसेसचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. केंद्राच्या पीएम ई-बस सेवेशीही राज्यातील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेची सांगड घालण्यात आली आहे. शुभारंभाच्या कार्यक्रमात स्वच्छ इंधन आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा विस्तार करण्याची गरज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडली..नव्या व्यवस्थेत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा (PPP) वापर केला जाणार आहे. त्यानुसार सेवा सरकारी नियमनाखाली राहील, तर प्रत्यक्ष बस संचालनात खासगी ऑपरेटर्सचा सहभाग असेल.गाव-शहर जोडणीला मिळणार चालनामध्य प्रदेशाच्या विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्रात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे नव्या बससेवेचा विस्तार ग्रामीण भागापर्यंत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.२१ वर्षांनंतर सुरू झालेली ही सेवा सध्या ३५१ बसेसपासून सुरू झाली असली, तरी पुढील काही वर्षांत तिचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. २०३१ पर्यंत १५ हजार बसेस आणि ७५ टक्के ग्रामपंचायतींची जोडणी हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.