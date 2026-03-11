देश

Sarpanch Bribe Case : गरीब ग्रामस्थाची झोपडी दुरुस्त करण्यासाठी सरपंचाने 15 हजारांची मागितली लाच, 'असा' अडकला जाळ्यात!

Complaint Filed Against Palari Village Sarpanch : मध्य प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यात पलारी ग्रामपंचायतीचे सरपंच रामगोपाल देहरिया यांना एका ग्रामस्थाकडून झोपडी दुरुस्तीसाठी १५ हजार रुपयांची लाच घेताना आर्थिक गुन्हे शाखेने रंगेहात पकडले.
सकाळ डिजिटल टीम
Sarpanch Bribe Case : मध्य प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यात एका सरपंचाला १५ हजार रुपयांची लाच घेताना आर्थिक गुन्हे शाखेने रंगेहात पकडल्याची घटना समोर आली आहे. या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रशासनाने कडक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. (madhya pradesh sarpanch bribe case)

