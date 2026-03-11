Sarpanch Bribe Case : गरीब ग्रामस्थाची झोपडी दुरुस्त करण्यासाठी सरपंचाने 15 हजारांची मागितली लाच, 'असा' अडकला जाळ्यात!

Sarpanch Bribe Case : मध्य प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यात एका सरपंचाला १५ हजार रुपयांची लाच घेताना आर्थिक गुन्हे शाखेने रंगेहात पकडल्याची घटना समोर आली आहे. या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रशासनाने कडक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. (madhya pradesh sarpanch bribe case).मध्य प्रदेशात लाचखोरीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकायुक्त आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडून वारंवार अशा कारवाया केल्या जात असून अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी लाच घेताना पकडले जात आहेत. सिवनी जिल्ह्यातील ही ताजी घटना त्याच मालिकेतील आणखी एक उदाहरण ठरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सिवनीतील जान्हवी नगर चुनाभट्टीजवळील पलारी गावातील शिवचरण नागवंशी यांनी २ मार्च रोजी जबलपूर येथील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले की, ते मागील चार ते पाच वर्षांपासून पलारी गावात एका झोपडीत राहत असून त्यांच्या राहण्यासाठी दुसरे कोणतेही ठिकाण नाही..Nashik Road Accident : अंगावर काटा येईल असा अपघात! लेकीला आणायला गेले अन् काळानं घाला घातला; कंटेनरच्या भीषण धडकेत आदिवासी समाजसेवकाचा दुर्दैवी अंत.गावाचे सरपंच रामगोपाल देहरिया यांनी त्यांच्या झोपडीच्या दुरुस्तीसाठी १५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. तक्रार मिळाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने प्राथमिक पडताळणी केली असता आरोपी सरपंचाने खरोखरच १५ हजार रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले..यानंतर सोमवारी जबलपूरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सापळा रचून कारवाई केली. या कारवाईत सिवनी जिल्ह्यातील पलारी ग्रामपंचायतीचे सरपंच रामगोपाल देहरिया यांना सिवनी बसस्थानकावर १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. गरीब ग्रामस्थाकडून झोपडीच्या दुरुस्तीच्या बदल्यात त्यांनी ही लाच मागितल्याचे तपासात उघड झाले आहे..Sangola Bribery Case : एसीबीचा मोठा दणका! सांगोल्यात लेडी ऑफिसरच्या सांगण्यावरून ड्रायव्हरने घेतली 7 हजारांची लाच; सातबारावर नाव चढवण्यासाठी मागितले पैसे.दरम्यान, आरोपी सरपंचाविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (सुधारित २०१८) अंतर्गत कलम ७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.