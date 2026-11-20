भोपाळ : मध्य प्रदेशमध्ये क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी उभारण्यात आलेल्या आधुनिक सुविधा आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील १८ खेळांसाठी ११ क्रीडा अकादमी कार्यरत असून, या अकादमींमधून घडलेल्या खेळाडूंनी गेल्या तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये २०१ पदके जिंकली आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये मध्य प्रदेशच्या खेळाडूंनी ५ सुवर्ण, ४ रौप्य आणि २ कांस्य अशी एकूण ११ पदके पटकावली..१८ खेळांसाठी ११ क्रीडा अकादमीखेळाडूंना लहान वयापासून व्यावसायिक प्रशिक्षण, निवासी सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी मध्य प्रदेशात विविध क्रीडा अकादमी विकसित करण्यात आल्या आहेत. धनुर्विद्या, अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, क्रिकेट, अश्वारोहण, ट्रायथलॉन, हॉकी, नेमबाजी आणि जलक्रीडा यांसह विविध खेळांमध्ये प्रशिक्षण दिले जात आहे.मार्शल आर्ट्स अकादमीमध्ये कुस्ती, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, ज्युदो, कराटे आणि तायक्वांदो या खेळांचा समावेश आहे. तसेच पुरुष आणि महिला हॉकीसाठी स्वतंत्र अकादमी कार्यरत आहेत. जलक्रीडा अकादमीमध्ये नौकायन, रोइंग, कयाकिंग आणि कॅनोइंग या प्रकारांचे प्रशिक्षण दिले जाते.या अकादमींमध्ये आधुनिक क्रीडा सुविधा, प्रशिक्षक, खेळाडूंची निवास व्यवस्था, क्रीडा विज्ञान आणि दुखापतींनंतर पुनर्वसनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..तीन वर्षांत २०१ आंतरराष्ट्रीय पदकेमध्य प्रदेशच्या खेळाडूंनी गेल्या तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये २०१ पदके जिंकली आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील ११ पदकांची कामगिरी राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रातील प्रगती अधोरेखित करणारी ठरली.नेमबाजीत नीरू बांडा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आणि आशी चौकसे यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. हॉकीमध्ये विवेक सागर प्रसाद आणि इशिका चौधरी, महिला क्रिकेटमध्ये क्रांती गौड यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर छाप पाडली.ज्युडो आणि पॅरा-ज्युडोमध्ये यामिनी मौर्य व कपिल परमार, भारोत्तोलनात अजय बाबू, कुस्तीमध्ये प्रियांशी प्रजापत, सॉफ्ट टेनिसमध्ये जय मौणा, बॉक्सिंगमध्ये माही लामा, नौकायनमध्ये वसू चंद्रवंशी, तलवारबाजीमध्ये खुशी दाभाडे आणि पॅरा-कॅनोइंगमध्ये प्राची यादव यांनी राज्याचे नाव उंचावले आहे..नाथू बरखेडा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल ठरतेय आकर्षणभोपाळमधील ‘नाथू बरखेडा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल’ हे जागतिक दर्जाच्या क्रीडा सुविधांमुळे आकर्षणाचे केंद्र बनत आहे. या संकुलाची उभारणी तीन टप्प्यांत करण्यात आली असून, विविध खेळांसाठी आधुनिक सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत.पहिल्या टप्प्यात अॅथलेटिक्स स्टेडियम, हॉकी मैदान, मनोरंजन क्षेत्र आणि सरावासाठी स्वतंत्र अॅथलेटिक्स मैदान उभारण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात इनडोअर स्टेडियम, जलतरण संकुल, फुटबॉल उच्च कामगिरी प्रशिक्षण केंद्र, खेळाडूंची वसतिगृहे, कर्मचारी निवास आणि खुले रंगमंच विकसित करण्यात आले.तिसऱ्या टप्प्यात अश्वारोहण ट्रॅक, एटीपी-२५० दर्जाचे टेनिस कोर्ट, फुटसल कोर्ट, सभागृह, क्रिकेट स्टेडियम, चार तारांकित हॉटेल, जिम्नॅस्टिक्स हॉल आणि व्यावसायिक संकुलाचा समावेश आहे..खेळाडूंना घडवण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भरआंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके मिळवण्याबरोबरच खेळाडूंना दर्जेदार प्रशिक्षण, पोषण, दुखापतींवरील उपचार, पुनर्वसन आणि स्पर्धेपूर्वीची तयारी यासाठी एकात्मिक व्यवस्था उभारण्यावर मध्य प्रदेश सरकार भर देत आहे.क्रीडा अकादमी, आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे आणि निवासी सुविधांच्या माध्यमातून राज्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी तयार केले जात आहे. गेल्या तीन वर्षांतील पदकांची कामगिरी आणि नाथू बरखेडा संकुलासारख्या प्रकल्पांमुळे मध्य प्रदेश क्रीडा क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.