Madhya Pradesh Education: स्मार्ट क्लास, जेईई-नीटची मोफत तयारी ते वेळ व्यवस्थापनाचे धडे; उच्च शिक्षणाची संपूर्ण फी राज्य सरकार भरणार

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशातील बडवानी जिल्ह्यातील गायत्री धाम (कलाल्दा) येथे आयोजित शरद उत्सवादरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. ‘विकसित भारताचा पाया’ या संकल्पनेवर आधारित या संवादात शिक्षण, क्रीडा, संगीत आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपले अनुभव मांडले. या संवादात सहभागी झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधीतून १० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर आर्थिक साहाय्य देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली..कार्यक्रमात गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या यशाचे कौतुक करताना डॉ. यादव यांनी शिक्षणाबरोबरच शिस्त, वेळेचे नियोजन आणि समाजाप्रती जबाबदारी यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. आदिवासी आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी शासनाकडून मदत दिली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.नीटमधील यशापासून राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकापर्यंतसंवादादरम्यान एकलव्य आदर्श निवासी विद्यालय, जामली (सेंधवा) येथील माजी विद्यार्थी रोहित बामनिया याच्या यशाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. नीट-२०२६ परीक्षेत यश मिळवून त्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नीमच येथे प्रवेश मिळवला आहे. त्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार उचलत असल्याची माहिती देण्यात आली. रोहितने भविष्यात सेवाभावी डॉक्टर बनून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला..दहावीची विद्यार्थिनी आराधना तरोले हिने राष्ट्रीय स्तरावरील कला उत्सव स्पर्धेत शास्त्रीय एकल गायनात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आग्रहावरून तिने कार्यक्रमात गायन सादर केले.कन्या क्रीडा संकुल, निवाली येथील दहावीची विद्यार्थिनी साक्षी भागले हिने लखनौ येथे झालेल्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत उंच उडी प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले. तिचे अभिनंदन करत मुख्यमंत्र्यांनी सराव सुरू ठेवून आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि ऑलिम्पिकमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याचे ध्येय ठेवण्यास प्रोत्साहन दिले.किरण गिरासे या विद्यार्थिनीने संगणक प्रयोगशाळा, माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट क्लासच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शैक्षणिक सुविधांची माहिती दिली. या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना जेईई आणि नीटसारख्या प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन मिळत असल्याचे तिने सांगितले.वेळेचे नियोजन आणि अभ्यासाबाबत मार्गदर्शनइयत्ता सातवीतील कृष्णा सीताराम चौहान याने मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या व्यस्त दिनक्रमात वेळेचे नियोजन कसे करतात, असा प्रश्न विचारला. त्यावर डॉ. यादव यांनी दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी .पुढील दिवसाच्या कामांचे नियोजन करण्याचा सल्ला दिला.अभ्यासाबरोबरच योगासने, प्राणायाम आणि मैदानी खेळ यांचाही दिनक्रमात समावेश करावा. केवळ पाठ्यपुस्तकांपुरते मर्यादित न राहता अवांतर वाचनाची सवय लावावी, असे त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले. यश मिळवण्यासाठी सातत्य, शिस्त आणि वेळेचा योग्य वापर महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.आधुनिक शेतीही करिअरचा पर्यायकरिअर निवडताना विद्यार्थ्यांनी केवळ वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांचाच विचार करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत नवनवीन प्रयोग करणे आणि प्रगतिशील शेतकरी बनणे हा देखील करिअरचा चांगला पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी त्यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जीवनाचा संदर्भ दिला. प्रतिष्ठेची भारतीय नागरी सेवा (आयसीएस) सोडून त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याचा मार्ग निवडला होता, याची आठवण करून देत वैयक्तिक यशासोबतच समाज आणि देशाच्या प्रगतीसाठी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करावा, असा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला..सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विद्यार्थ्यांना आर्थिक प्रोत्साहनशरद उत्सवादरम्यान निमाडी गायक तुलसीराम पटेल यांचे गायन, बालगायिका वेदिका हिचे श्रीमद्भगवद्गीतेच्या १५ व्या अध्यायाचे पठण, गुरुकुलातील विद्यार्थ्यांची गोमाता वंदना आणि शास्त्रीय नृत्याचे सादरीकरण झाले.या कार्यक्रमात संवाद साधणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधीतून १० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर आर्थिक साहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच आदिवासी आणि वंचित घटकांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी शासनाकडून मदत दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, क्रीडा आणि सांस्कृतिक कामगिरीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यांना भविष्यातील संधींची ओळख करून देणे, हा या संवादाचा प्रमुख उद्देश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.