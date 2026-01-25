Madhya Pradesh tableau Republic Day 2026

Republic Day 2026: घोड्यावर स्वार रणरागिणी अहिल्यादेवी होळकर! प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीकरांना दिसणार अद्भुत दृश्य

Madhya Pradesh tableau Republic Day 2026 : प्रजासत्ताक दिन 2026 निमित्त कर्तव्य पथावर मध्य प्रदेशचा चित्ररथ लोकमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या नारी शक्ती, शौर्य आणि सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवणार आहे.
Ahilyabai Holkar Republic Day parade: नवी दिल्लीतील 'कर्तव्य पथा'वर यंदा होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिन परेडमध्ये (Republic Day 2026) मध्य प्रदेशची सांस्कृतिक भव्यता आणि 'नारी शक्ती'चे दर्शन घडणार आहे. यावर्षी मध्य प्रदेशचा चित्ररथ "पुण्यश्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होळकर" यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि त्यांनी केलेल्या महान कार्यावर आधारित असेल.

