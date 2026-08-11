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MP Police: उद्योगांच्या सुरक्षिततेसाठी मध्य प्रदेशात ३ नवीन बटालियन; पहिली युनिट खंडवात तैनात होणार

Madhya Pradesh to Deploy Three New Battalions for Industrial Safety: औद्योगिक युनिट्सना विशेष सुरक्षा कवच देण्यासाठी SISFच्या तीन नव्या बटालियन; खंडव्यात पहिली तैनात, उर्वरित दोन ठिकाणे लवकरच निश्चित होणार
Industrial Safety Boost in Madhya Pradesh With Three New Battalions First Unit to Be Deployed in Khandwa Soon

Industrial Safety Boost in Madhya Pradesh With Three New Battalions First Unit to Be Deployed in Khandwa Soon

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मध्य प्रदेशातील वाढत्या औद्योगिक क्षेत्राला सुरक्षा कवच देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यात SISFच्या तीन नव्या बटालियन स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात सध्या १२० हून अधिक मोठी औद्योगिक युनिट्स असून, त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष प्रशिक्षित सुरक्षा दल उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या तीन बटालियनपैकी पहिली बटालियन खंडवा येथे स्थापन केली जाणार आहे.

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