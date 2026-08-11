MP Police: उद्योगांच्या सुरक्षिततेसाठी मध्य प्रदेशात ३ नवीन बटालियन; पहिली युनिट खंडवात तैनात होणार

मध्य प्रदेशातील वाढत्या औद्योगिक क्षेत्राला सुरक्षा कवच देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यात SISFच्या तीन नव्या बटालियन स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात सध्या १२० हून अधिक मोठी औद्योगिक युनिट्स असून, त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष प्रशिक्षित सुरक्षा दल उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या तीन बटालियनपैकी पहिली बटालियन खंडवा येथे स्थापन केली जाणार आहे..मध्य प्रदेश हे औद्योगिक प्रतिष्ठानांना विशेष प्रशिक्षित सुरक्षा पुरवणारे देशातील ११ वे राज्य ठरले आहे. उर्वरित दोन बटालियनची ठिकाणे लवकरच निश्चित केली जाणार आहेत.आदिवासी तरुणांसाठी विशेष कंपन्यापोलीस दलात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी राज्यातील अति-मागास आदिवासी भागातील तरुणांसाठी विशेष कंपन्या स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे दुर्गम भागातील युवकांना पोलीस दलात सहभागी होण्याची संधी मिळण्यासोबतच औद्योगिक सुरक्षेसाठी स्थानिक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे..२७,५३४ पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीदरम्यान, मध्य प्रदेश पोलीस दलातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला पदोन्नतीचा प्रश्नही सरकारने मार्गी लावला आहे. जुलै २०२६ पर्यंत ५८ केडरमधील २७,५३४ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. यामध्ये ३० राखीव निरीक्षकांना पदोन्नती देऊन उप पोलीस अधीक्षक (DSP) करण्यात आले आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की, विभागीय आणि तांत्रिक अडचणींमुळे यापूर्वी सुमारे २० हजार पोलीस कर्मचारी पदोन्नतीशिवाय निवृत्त झाले, ही बाब अत्यंत दुःखद आहे. आता गृहखाते स्वतःकडे असल्याने पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि पदोन्नती प्रक्रियेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.औद्योगिक सुरक्षेसाठी स्वतंत्र बटालियनची निर्मिती आणि मोठ्या प्रमाणावर रखडलेल्या पदोन्नत्या मार्गी लावण्याच्या निर्णयामुळे मध्य प्रदेश पोलीस दलाच्या मनुष्यबळ व्यवस्थापनाला तसेच औद्योगिक सुरक्षेला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.