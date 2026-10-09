Madhya Pradesh Tourism: मांडूच्या ऐतिहासिक सराईला मिळणार नवा साज; MP ला पर्यटन आणि चित्रपट निर्मितीचे केंद्र बनवण्याची तयारी

मध्य प्रदेशातील : नैसर्गिक सौंदर्य, वन्यजीव संपदा, ऐतिहासिक वारसा आणि धार्मिक पर्यटनातील संधी लक्षात घेऊन राज्यात पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भोपाळमधील कुशाभाऊ ठाकरे सभागृहात आयोजित ‘मध्य प्रदेश ट्रॅव्हल मार्ट-२०२६’च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यात पर्यटन विकासासाठी मोठ्या संधी असल्याचे सांगितले. या कार्यक्रमात देश-विदेशातील हॉस्पिटॅलिटी कंपन्या, ट्रॅव्हल ऑपरेटर्स आणि गुंतवणूकदारांनी विविध प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर केले. यासोबतच पर्यटन पायाभूत सुविधा, ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधांबाबत अनेक सामंजस्य करार करण्यात आले..सिहोरमध्ये ८४८ कोटींचा लक्झरी रिसॉर्ट आणि गोल्फ कोर्ससिहोर जिल्ह्यातील रामगड येथे ए.आर.एम. फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे ८४८.४० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून लक्झरी पर्यटन प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा गोल्फ कोर्स, हॉटेल व्हिला, वेलनेस रिसॉर्ट आणि लक्झरी हॉटेलचा समावेश असेल. या माध्यमातून परिसरातील सुमारे ९२० तरुणांना थेट रोजगार उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.मांडू, खजुराहो आणि सातपुड्यातही पर्यटन प्रकल्पट्रॅव्हल मार्टमध्ये विविध हॉस्पिटॅलिटी समूहांनी मध्य प्रदेशातील पर्यटनस्थळांवर गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मांडले. एटमॉस्फिअर समूहाने उज्जैन, इंदूर आणि प्रमुख वन्यजीव क्षेत्रांमध्ये विस्तारासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची रूपरेषा मांडली.रेनी समूहाच्या प्रस्तावांमध्ये मांडू येथील सुमारे ३५० वर्षे जुन्या लुनेरा सराईचे ‘वेलकमहॉटेल’मध्ये रूपांतर करण्यासाठी १३० कोटी रुपये, खजुराहोतील कुटनी धरणाजवळ वॉटरफ्रंट रिसॉर्टसाठी १२५ कोटी रुपये आणि सीधी व मैहर येथे रिसॉर्ट उभारण्याच्या योजनांचा समावेश आहे..सर्व समूहाने ताज सफारीजच्या सहकार्याने सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पातील मढई येथे ४० एकरांवर १०० कोटी रुपयांचे अल्ट्रा-लक्झरी वन्यजीव रिसॉर्ट उभारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. राज्यात एकूण ३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची योजनाही या समूहाने मांडली.एमआरव्हीएच रिसॉर्ट्सतर्फे ओंकारेश्वर येथे २०० कोटी रुपयांचे ‘रमाडा रिसॉर्ट बाय विंडहॅम’ उभारण्याचे नियोजन आहे. सिंहस्थ २०२८ पूर्वी हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, रातापानी, बांधवगड आणि पचमढी येथे आणखी १५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आहेत.याशिवाय रामको समूहाने कान्हा, कूनो, पेंच आणि पन्ना येथे इको-रिसॉर्ट्ससाठी १२० ते १४० कोटी रुपयांची गुंतवणूक सुचवली आहे. वराय हॉटेल्सतर्फे उज्जैनमध्ये ८० कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित असून, ‘द लीला’ समूहाने कान्हा आणि सातपुडा परिसरात लक्झरी पर्यटन प्रकल्प उभारण्याची योजना मांडली आहे..ओरछाच्या ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनासाठी करारओरछातील ऐतिहासिक वास्तू, परिसरातील पर्यावरण आणि लँडस्केपचे संवर्धन करण्यासाठी स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली आणि ‘द्रोणह’ संस्थेसोबत करार करण्यात आला. या सहकार्याच्या माध्यमातून ओरछासाठी एकात्मिक संवर्धन आराखडा तयार करण्याचे नियोजन आहे.पर्यटकांना अधिक व्यावसायिक सेवा मिळाव्यात यासाठी ग्वाल्हेर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टुरिझम अँड ट्रॅव्हल मॅनेजमेंटच्या सहकार्याने भोपाळमधील पहिल्या टप्प्यातील १०० पर्यटक वाहनचालकांना प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.ग्वाल्हेरमधील टेकनपूर बीएसएफ अकादमीतील पर्यटन सुविधा, डिजिटल पायाभूत व्यवस्था आणि बीएसएफ संग्रहालयाच्या आधुनिकीकरणासाठीही त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. चित्रपट निर्मिती, पर्यटन आणि डिजिटल कंटेंट निर्मितीला चालना देण्यासाठी इंदूरमधील एसीएडी संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला..ग्रामीण भागांतही पर्यटन प्रकल्पांना चालनामध्य प्रदेश टुरिझम बोर्डाने राज्यातील विविध ठिकाणी पर्यटन प्रकल्प विकसित करण्यासाठी उद्योजकांना ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ दिले. यामध्ये निवाडी जिल्ह्यातील ओरछा, बैतूलमधील गुरगुंडा आणि बोथिया, नीमचमधील बस्सी, मंदसौरमधील कंगहट्टी आणि गांधी सागर, रायसेनमधील मुरलीखेडी, सागरमधील सलैया गंज, सिहोरमधील लावाखेडी, उज्जैनमधील ब्रजराज खेडी आणि पन्ना येथील लक्ष्मीपूर पॅलेस यांचा समावेश आहे. या ठिकाणी हेरिटेज, वेलनेस आणि इतर पर्यटन सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे.महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहे, कॅफेटेरिया आणि विश्रांतीच्या सुविधा असलेली आधुनिक केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. खजुराहो-पन्ना मार्ग, जबलपूर-भोपाळ मार्गावरील तेंदूखेडा आणि उज्जैन-मक्सी मार्गावरील हरसोदन येथे अशा सुविधा केंद्रांसाठी कंत्राटपत्रे देण्यात आली..‘पंचायत’ मालिकेपासून फूड टुरिझमपर्यंतमध्य प्रदेशाला चित्रपट आणि डिजिटल कंटेंट निर्मितीचे केंद्र बनवण्यावरही ट्रॅव्हल मार्टमध्ये चर्चा झाली. टीव्हीएफचे संस्थापक अरुणाभ कुमार यांनी मध्य प्रदेशात चित्रित झालेल्या ‘पंचायत’ आणि ‘गुल्लक’ या मालिकांचा संदर्भ देत राज्यातील चित्रपट निर्मितीच्या संधींवर प्रकाश टाकला.प्रसिद्ध शेफ रणवीर ब्रार यांनी स्थानिक खाद्यसंस्कृतीच्या आधारे पर्यटन विकसित करण्याच्या संकल्पना मांडल्या. अभिनेते अन्नू कपूर यांनी चित्रपटांच्या माध्यमातून राज्याचा सांस्कृतिक वारसा पर्यटकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला.पर्यटनस्थळांवरील प्रवाशांना माहिती आणि मार्गदर्शन मिळावे यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित व्हर्च्युअल असिस्टंट तैनात करण्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला.‘मध्य प्रदेश ट्रॅव्हल मार्ट-२०२६’च्या माध्यमातून राज्यातील ऐतिहासिक स्थळे, वन्यजीव पर्यटन, धार्मिक स्थळे आणि ग्रामीण भागांतील पर्यटन संधींना गुंतवणुकीशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रस्तावित प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारल्यास पर्यटन सुविधांचा विस्तार आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी 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