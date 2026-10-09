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Madhya Pradesh Tourism: मांडूच्या ऐतिहासिक सराईला मिळणार नवा साज; MP ला पर्यटन आणि चित्रपट निर्मितीचे केंद्र बनवण्याची तयारी

Madhya Pradesh Tourism Investment, Mandu Heritage Hotel, Film Production Hub : मध्य प्रदेश ट्रॅव्हल मार्ट २०२६ मध्ये पर्यटन, ऐतिहासिक वारसा संवर्धन आणि चित्रपट निर्मितीसाठी अनेक गुंतवणूक प्रस्ताव मांडण्यात आले.
Madhya Pradesh unveils tourism investment proposals, including a heritage hotel in Mandu and luxury resorts across the state

Madhya Pradesh unveils tourism investment proposals, including a heritage hotel in Mandu and luxury resorts across the state

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील : नैसर्गिक सौंदर्य, वन्यजीव संपदा, ऐतिहासिक वारसा आणि धार्मिक पर्यटनातील संधी लक्षात घेऊन राज्यात पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भोपाळमधील कुशाभाऊ ठाकरे सभागृहात आयोजित ‘मध्य प्रदेश ट्रॅव्हल मार्ट-२०२६’च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यात पर्यटन विकासासाठी मोठ्या संधी असल्याचे सांगितले. या कार्यक्रमात देश-विदेशातील हॉस्पिटॅलिटी कंपन्या, ट्रॅव्हल ऑपरेटर्स आणि गुंतवणूकदारांनी विविध प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर केले. यासोबतच पर्यटन पायाभूत सुविधा, ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधांबाबत अनेक सामंजस्य करार करण्यात आले.

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