Tourism: मध्य प्रदेश फिरायला जाणार असाल तर ही बातमी महत्त्वाची; पर्यटन क्षेत्रात होणार मोठे बदल; होमस्टे, जंगल सफारी आणि बरंच काही..

मध्य प्रदेशातील पर्यटन क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी पर्यटन विकास महामंडळाच्या कामांचा उच्चस्तरीय आढावा घेतला. पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढावी यासाठी परवानग्यांची प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..होमस्टेपासून वनपर्यटनापर्यंत भरग्रामीण आणि जंगल परिसरातील होमस्टे पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यटन, वन आणि संस्कृती विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. स्थानिक नागरिकांना पर्यटनातून थेट रोजगार आणि उत्पन्न मिळावे, हा यामागचा उद्देश आहे.राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर उभारल्या जाणाऱ्या वे-साइड सुविधा केंद्रांमध्ये केवळ हॉटेल किंवा भोजनाची व्यवस्था न ठेवता रुग्णालये, ट्रॉमा सेंटर, पेट्रोल पंप आणि ई-वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनही उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. ही केंद्रे पीपीपी पद्धतीने विकसित करण्याचा विचार आहे.याशिवाय राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आधुनिक कन्व्हेन्शन सेंटर्स उभारण्याचेही नियोजन आहे. यामुळे पर्यटनासोबतच मोठ्या परिषद, प्रदर्शन आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..कावड यात्रेकरूंसाठी दर १५ ते २० किलोमीटरवर सुविधाश्रावण महिन्यात होणाऱ्या कावड यात्रेतील भाविकांसाठी प्रवासाच्या मार्गावर दर १५ ते २० किलोमीटरवर भोजन, प्रसाद आणि विश्रांती केंद्रे उभारण्याची योजना आहे. धार्मिक संस्था आणि नागरिकांच्या सहभागातून ही व्यवस्था करण्यावर भर दिला जाणार आहे..Khadakwasla Dam: खडकवासला, दुपारी एकला खडकवासलातून २७,२०३ क्युसेक ; पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टीमुळे प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा.भगोरिया महोत्सवाचा देश-विदेशात प्रचारमध्य प्रदेशाची पारंपरिक ओळख असलेल्या भगोरिया महोत्सवाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्याचेही सरकारचे नियोजन आहे. पुढील वर्षीच्या भगोरियाच्या तारखा आधीच जाहीर करून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जाणार आहे. यामुळे आदिवासी संस्कृती, परंपरा आणि स्थानिक कलांना पर्यटनाच्या माध्यमातून व्यापक व्यासपीठ मिळण्याची शक्यता आहे..पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा देण्याची तयारीदरम्यान, मध्य प्रदेशात पर्यटन क्षेत्राला अधिकृतपणे ‘उद्योगाचा दर्जा’ देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि धोरणात्मक प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यास गुंतवणूकदारांसाठी अधिक अनुकूल वातावरण तयार होऊन हॉटेल, होमस्टे, साहसी पर्यटन, पर्यावरणपूरक पर्यटन आणि इतर पर्यटन सुविधांमध्ये खासगी गुंतवणुकीचे नवे मार्ग खुले होऊ शकतात. याचा थेट फायदा स्थानिक रोजगार आणि राज्याच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेला मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.