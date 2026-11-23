भोपाळ : मध्य प्रदेशातील आदिवासी कला, पारंपरिक उत्पादने आणि सांस्कृतिक वारशाला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. डिंडोरीच्या गोंड चित्रकलेला भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळाल्यानंतर आता आणखी सात आदिवासी कलाकृती आणि उत्पादनांना मार्च २०२७ पर्यंत जीआय मानांकन मिळवून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासोबतच मांडू, कान्हा-किसली आणि पेंच येथे आदिवासी महिलांच्या संचालनाखाली कॅफेटेरिया सुरू करण्यात येणार आहेत.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी संस्कृतीचे जतन, पारंपरिक कलांना बाजारपेठ मिळवून देणे आणि महिलांसाठी रोजगारनिर्मिती यावर भर दिला जात आहे..गोंड चित्रकलेनंतर सात कलांना GI मानांकनासाठी प्रयत्नडिंडोरी जिल्ह्यातील गोंड चित्रकलेला यापूर्वीच जीआय टॅग मिळाला आहे. या कलेला देश-विदेशात ओळख मिळवून देण्यात दिवंगत आदिवासी चित्रकार पद्मश्री जोधइया बाई यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. आता राज्य सरकार आणखी सात पारंपरिक आदिवासी कला आणि उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.यामध्ये भिल्ल समाजाची गलशन माला, बोलनी, पिथौरा चित्रशैली, झाबुआची आदिवासी बाहुली, गोंड समाजाचे पारंपरिक बाना आणि चिकारा वाद्य तसेच मुखवटा काष्ठशिल्प यांचा समावेश आहे. या उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाल्यास त्यांच्या विशिष्ट भौगोलिक आणि सांस्कृतिक ओळखीचे संरक्षण होण्यासोबत बाजारपेठेत स्वतंत्र ओळख निर्माण होण्यास मदत होईल..मांडू, कान्हा आणि पेंचमध्ये आदिवासी महिलांचे कॅफेटेरियागुजरातमधील केवडिया येथील स्टॅच्यू ऑफ युनिटी परिसरात सुरू असलेल्या जनजातीय महिला कॅफेटेरियाच्या धर्तीवर मध्य प्रदेशातील तीन प्रमुख पर्यटनस्थळांवर कॅफेटेरिया उभारण्यात येणार आहेत.मांडू, कान्हा-किसली आणि पेंच येथे सुरू होणारे हे कॅफेटेरिया पूर्णपणे आदिवासी महिलांकडून चालवले जाणार आहेत. पर्यटकांना पारंपरिक आदिवासी खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेता येईल, तर स्थानिक महिलांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. पर्यटन आणि स्थानिक खाद्यसंस्कृती यांची सांगड घालून महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..२०० पारंपरिक वैदूंच्या ज्ञानाचे संवर्धनआदिवासी समाजातील वनौषधी, जडीबुटी आणि पारंपरिक उपचार पद्धतींचे ज्ञान जतन करण्यासाठी जनजातीय संशोधन संस्थेमार्फत विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत सुमारे २०० पारंपरिक उपचारकांची (ट्रायबल हीलर्स) निवड करण्यात आली आहे.जंगलातील औषधी वनस्पती आणि पारंपरिक उपचार पद्धतींचे ज्ञान असलेल्या या वैदूंच्या अनुभवाचे दस्तऐवजीकरण करून ते पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.आदिवासी कला, खाद्यसंस्कृती, पारंपरिक ज्ञान आणि पर्यटन यांना एकत्र जोडणाऱ्या या उपक्रमांमुळे सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याबरोबरच आदिवासी समाजासाठी उत्पन्न आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर मध्य प्रदेश सरकारचा भर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.