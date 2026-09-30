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Heritage sites: बाघ गुंफांच्या भित्तीचित्रांपासून गिन्नौरगडच्या किल्ल्यापर्यंत; चार स्थळांना UNESCOची दखल

Madhya Pradesh UNESCO, Bagh Caves, Udayagiri Caves. मध्य प्रदेशातील बाघ गुंफा, गिन्नौरगड किल्ला, बटेश्वर-पदावली-ककरमठ मंदिर समूह आणि उदयगिरी गुंफांचा UNESCOच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश झाला आहे.
unesco heritage four places

unesco heritage four places

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशाच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाची UNESCOने दखल घेतली आहे. बाघ गुंफांची भित्तीचित्रे, गिन्नौरगड किल्ला, बटेश्वर-पदावली-ककरमठ मंदिर समूह आणि उदयगिरी गुंफा या चार स्थळांचा UNESCOच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. या चारही स्थळांची भारताकडून ८ जुलै २०२६ रोजी UNESCOच्या तात्पुरत्या यादीत नोंद करण्यात आली.

UNESCOच्या तात्पुरत्या यादीत भारतातील सध्या ७८ स्थळे आहेत. तात्पुरती यादी म्हणजे एखाद्या देशाला भविष्यात जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नामांकनासाठी विचारात घ्यायच्या स्थळांची यादी. त्यामुळे या यादीतील समावेश हा अंतिम जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्याचा निर्णय नसतो.

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