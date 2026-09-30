Heritage sites: बाघ गुंफांच्या भित्तीचित्रांपासून गिन्नौरगडच्या किल्ल्यापर्यंत; चार स्थळांना UNESCOची दखल

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशाच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाची UNESCOने दखल घेतली आहे. बाघ गुंफांची भित्तीचित्रे, गिन्नौरगड किल्ला, बटेश्वर-पदावली-ककरमठ मंदिर समूह आणि उदयगिरी गुंफा या चार स्थळांचा UNESCOच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. या चारही स्थळांची भारताकडून ८ जुलै २०२६ रोजी UNESCOच्या तात्पुरत्या यादीत नोंद करण्यात आली.UNESCOच्या तात्पुरत्या यादीत भारतातील सध्या ७८ स्थळे आहेत. तात्पुरती यादी म्हणजे एखाद्या देशाला भविष्यात जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नामांकनासाठी विचारात घ्यायच्या स्थळांची यादी. त्यामुळे या यादीतील समावेश हा अंतिम जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्याचा निर्णय नसतो..बाघ गुंफांची प्राचीन भित्तीचित्रेधार जिल्ह्यातील बाघ गुंफा हा नऊ पाषाण कोरीव बौद्ध गुंफांचा समूह आहे. बाघ नदीच्या काठावरील विंध्य पर्वतरांगांच्या दक्षिण उतारावर या गुंफा आहेत. UNESCOच्या नोंदीनुसार त्यांचा विकास इसवी सनाच्या चौथ्या ते सहाव्या शतकादरम्यान झाला. येथील शिलालेखांमधून गुप्तकालीन राजकीय, प्रशासकीय आणि धार्मिक इतिहासाची माहिती मिळते.गुंफांमधील भित्तीचित्रे या स्थळाचे विशेष वैशिष्ट्य आहे. या चित्रांमधून तत्कालीन धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे दर्शन घडते. बाघ गुंफांचा संबंध अजिंठ्याच्या चित्रपरंपरेशीही जोडला जातो; मात्र बाघची स्वतंत्र कलाशैली आणि स्थानिक वैशिष्ट्ये या स्थळाला वेगळे महत्त्व देतात..गिन्नौरगड : गोंड राजवटीची राजधानीसिहोर जिल्ह्यातील गिन्नौरगड किल्ला सध्याच्या रातापानी वन्यजीव अभयारण्यात डोंगरावर वसलेला आहे. UNESCOच्या मते हा राज गोंड शासकांची प्रमुख किल्लेबंद राजधानी होती. सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत या किल्ल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय केंद्र म्हणून भूमिका बजावली.किल्ल्याच्या रचनेत नैसर्गिक डोंगररांगा, दऱ्या आणि घनदाट जंगलाचा संरक्षणासाठी प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. UNESCOच्या नोंदीनुसार येथे ६५ पायविहिरी आणि चार तलाव असून, पाणी व्यवस्थापन ही किल्ल्याच्या रचनेतील महत्त्वाची बाब होती..बटेश्वर-पदावली-ककरमठ मंदिर समूहमुरैना जिल्ह्यातील बटेश्वर, पदावली आणि ककरमठ या तीन स्थळांचा एकत्रितपणे UNESCOच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. हा समूह इसवी सनाच्या आठव्या ते अकराव्या शतकादरम्यान विकसित झालेल्या मध्य भारतातील मंदिर स्थापत्याचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानला जातो.UNESCOच्या नोंदीनुसार या मंदिरांमध्ये गुरजर-प्रतिहार आणि कच्छपघात राजवटींच्या काळातील नागर शैलीतील स्थापत्य आणि शिल्पकलेचा विकास दिसून येतो. तुलनेने कमी भौगोलिक परिसरात या तीन स्थळांवर मंदिर स्थापत्याची एक वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा पाहायला मिळते..उदयगिरीच्या गुंफा आणि गुप्तकालीन वारसाविदिशा जिल्ह्यातील उदयगिरी गुंफा हा गुप्तकालीन धार्मिक आणि कलात्मक वारशाचा महत्त्वाचा ठेवा आहे. UNESCOच्या नोंदीनुसार येथे २० कोरीव गुंफा, शिल्पफलक, शिलालेख आणि धार्मिक अवशेष आहेत. या परिसराचा विकास प्रामुख्याने इसवी सनाच्या चौथ्या आणि पाचव्या शतकात गुप्त राजांच्या आश्रयाखाली झाला.उदयगिरीतील महाकाय वराह शिल्प हे या स्थळाचे प्रमुख आकर्षण आहे. याशिवाय अनंतशायी विष्णूचे शिल्प आणि विविध धार्मिक परंपरांशी संबंधित अवशेष येथे आढळतात. UNESCOने उदयगिरीला भारतीय धार्मिक वास्तुकला आणि शिल्पकलेच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून अधोरेखित केले आहे..मध्य प्रदेशातील UNESCOच्या तात्पुरत्या यादीतील वारसाया चार नव्या नोंदींसह मध्य प्रदेशातील अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक स्थळे UNESCOच्या तात्पुरत्या यादीत आहेत. यामध्ये मांडू, ग्वाल्हेर किल्ला, भोजेश्वर महादेव मंदिर, बुरहानपूरचा खूनी भंडारा, ओरछाचा ऐतिहासिक समूह, रामनगरची गोंड स्मारके, धामनार आणि भेडाघाट-लामेताघाट यांसारख्या स्थळांचा समावेश आहे.चार नव्या स्थळांची नोंद झाल्यामुळे मध्य प्रदेशातील विविध कालखंड, राजवटी, धार्मिक परंपरा, स्थापत्यशैली आणि कलावैभव UNESCOच्या आंतरराष्ट्रीय वारसा प्रक्रियेत अधिक ठळकपणे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.