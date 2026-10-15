Wildlife Tourism: वाघांच्या पलीकडे मध्य प्रदेशाची नवी झेप; चंबळमध्ये डॉल्फिन, गांधी सागरमध्ये गिधाड सफारीची योजना

मध्य प्रदेश : वाघांच्या सफारीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मध्य प्रदेशात आता वन्यजीव पर्यटनाचा विस्तार करण्याची तयारी सुरू आहे. चंबळ नदीत डॉल्फिन सफारी आणि गांधी सागर परिसरात गिधाड सफारी सुरू करण्याची योजना आखली जात आहे. जंगलातील प्राण्यांचे दर्शन घेण्याबरोबरच त्यांचे नैसर्गिक अधिवास, जैवविविधता आणि संवर्धनाच्या प्रयत्नांची माहिती पर्यटकांना मिळावी, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे..बांधवगड, कान्हा, पेंच, पन्ना आणि सातपुडा या व्याघ्र प्रकल्पांमुळे मध्य प्रदेशला वन्यजीव पर्यटनाच्या नकाशावर महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे. आता डॉल्फिन, गिधाडे आणि चित्त्यांच्या संवर्धनाशी संबंधित पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडूनही या उपक्रमाला दुजोरा मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे..चंबळमध्ये डॉल्फिन सफारी; गांधी सागरमध्ये गिधाड संवर्धनराष्ट्रीय चंबळ अभयारण्यातील नदीच्या पात्रात गंगेच्या डॉल्फिनसह विविध जलचर आढळतात. या जैवविविधतेची ओळख पर्यटकांना करून देण्यासाठी चंबळमध्ये डॉल्फिन सफारी सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही सफारी प्रत्यक्षात सुरू होण्याबाबतचे नियोजन आणि आवश्यक परवानग्या याबाबतची माहिती अद्याप स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.गांधी सागर परिसरात गिधाडांच्या संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांनाही पर्यटनाशी जोडण्याची योजना आहे. पर्यटकांना गिधाडांच्या अधिवासाची माहिती, त्यांच्या जीवनचक्राची ओळख आणि संवर्धनाचे महत्त्व समजावून सांगता येईल. पौर्णिमेच्या रात्री बोट सफारी आयोजित करण्याची कल्पनाही मांडण्यात आली आहे. मात्र, या उपक्रमाची अंमलबजावणी आणि वेळापत्रक निश्चित झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही..कूनोतील चित्ता प्रकल्पाकडेही पर्यटकांचे लक्षमध्य प्रदेशातील कूनो राष्ट्रीय उद्यान चित्ता पुनर्वसन प्रकल्पामुळे चर्चेत आहे. उद्यानात पाच चित्त्यांच्या बछड्यांचा जन्म झाल्याचे वृत्त आहे. चित्त्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्यांच्या संवर्धनासोबतच गवताळ प्रदेश आणि नैसर्गिक अधिवासाच्या संरक्षणाचे महत्त्वही अधोरेखित होत आहे.कूनोबरोबरच गांधी सागर आणि नौरादेही परिसराचाही वन्यजीव पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, चित्ता दर्शनासाठी स्वतंत्र सफारी सुरू आहे की प्रस्तावित आहे, हे संबंधित ठिकाणानुसार स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे..होम-स्टे आणि स्थानिक संस्कृतीला प्रोत्साहनवन्यजीव पर्यटनाचा लाभ स्थानिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पांच्या आसपास होम-स्टे विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. कान्हा, बांधवगड, पेंच, सातपुडा आणि पन्ना परिसरात पर्यटकांना ग्रामीण जीवन, स्थानिक खाद्यसंस्कृती, लोककला आणि परंपरांचा अनुभव घेता येऊ शकतो.अशा पर्यटनामुळे स्थानिकांना निवासव्यवस्था, मार्गदर्शन, वाहतूक, खाद्यपदार्थ आणि हस्तकला यांसारख्या क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्याचबरोबर पर्यटनाचा विकास करताना वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित ठेवणे आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम मर्यादित राखणेही आवश्यक आहे.पर्यावरण पर्यटनाचा विस्तारडॉल्फिन सफारी, गिधाड संवर्धन आणि चित्ता प्रकल्पाशी संबंधित पर्यटनाच्या योजनांमुळे मध्य प्रदेशातील पर्यटकांना जंगल सफारीपलीकडील अनुभव देण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, आवश्यक परवानग्या आणि पर्यटकांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांबाबत अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतर त्यांच्या व्याप्तीचे स्पष्ट चित्र समोर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.