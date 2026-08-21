Madmaheshwar Yatra : मद्महेश्वर धाम यात्रा पुन्हा सुरू; भाविकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन अलर्ट मोडवर, सुरक्षेची नियमावली जाहीर

उत्तराखंडमधील द्वितीय केदार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मद्महेश्वर धामाची यात्रा सुरक्षा कारणास्तव काही काळ स्थगित करण्यात आली होती. मात्र हवामान आणि परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर बुधवार, १९ ऑगस्टपासून यात्रा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. भाविकांची सुरक्षितता, वाहतूक नियंत्रण आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष तयारी केली आहे..उखीमठचे उपजिल्हाधिकारी, गुप्तकाशीचे पोलीस उपअधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संयुक्त तपासणीनंतर यात्रा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी विशाल मिश्रा यांनी संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याचे आणि यात्रेच्या मार्गावर नियमित पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत..ट्रॉली संचालनासाठी वेळापत्रक निश्चितभाविकांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ट्रॉली संचालनाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. सकाळी ६.३० ते ९, त्यानंतर १०.३० ते दुपारी १ आणि दुपारी २.३० ते सायंकाळी ६ या वेळेत ट्रॉली सेवा सुरू राहणार आहे.या वेळांमध्ये तांत्रिक तपासणी आणि आवश्यक विश्रांतीसाठी अंतर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे भाविकांनी प्रवासाचे नियोजन करताना प्रशासनाने निश्चित केलेल्या वेळेचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..पोलीस, SDRF आणि DDRF तैनातयात्रा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर ट्रॉली पॉईंटवर गर्दी नियंत्रण आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.पर्वतीय भागात अचानक उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी SDRF आणि DDRFच्या पथकांना सज्ज ठेवण्यात आले आहे. यात्रेच्या मार्गावरील रस्ते, पूल तसेच सुरक्षेशी संबंधित उपकरणांची नियमित तपासणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..हवामानाचा अंदाज घेऊनच यात्रा करण्याचे आवाहनमद्महेश्वर परिसरातील हवामानात अचानक बदल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भाविकांनी प्रशासनाच्या सूचनांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी विशाल मिश्रा यांनी केले आहे. प्रवासाला निघण्यापूर्वी हवामान आणि रस्त्यांची परिस्थिती तपासावी तसेच प्रशासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे त्यांनी सांगितले.यात्रा पुन्हा सुरू झाल्याने मद्महेश्वर धामात दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांना दिलासा मिळाला असून, सुरक्षित आणि नियंत्रित पद्धतीने यात्रा पार पाडण्यावर प्रशासनाचा मुख्य भर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.