High Court: "बिचारे देव मतदान करू शकत नाही, म्हणून..."; उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना फटकारले, काय आहे प्रकरण?

मद्रास उच्च न्यायालयाने मंदिर जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रकरणात प्रशासनाला कडक फटकार लगावली आहे. न्यायाधीशांनी नमूद केले की, गरीब देवाला मतदानाचा हक्क नसल्याने त्याला स्वतःच्या रक्षणाची जबाबदारी सोपवणे अशक्य आहे. जवळपास सात वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली..प्रक्रिया अर्धवटकरूर जिल्ह्यातील बालसुब्रमण्यम स्वामी मंदिराशी संबंधित या प्रकरणात २०२४ मध्ये ए. राधाकृष्णन यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती पी. वेलमुरुगन आणि बी. पुगालेंधी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. करूर डीएसपीने सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा करताना न्यायालयाला कळाले की, २०२५ मध्ये अनेकदा निष्कासन प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. मात्र स्थानिक खासदार, राजकीय नेते आणि इतर निदर्शकांच्या तीव्र विरोधामुळे ही प्रक्रिया अर्धवट राहिली..अतिक्रमणकर्त्यांची यादी तपासताना धक्कादायक माहितीअतिक्रमणकर्त्यांची यादी तपासताना धक्कादायक माहिती समोर आली. यात २७ सरकारी अधिकारी, ४९ उद्योगपती आणि ३८ प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश आहे. न्यायालयाने यावर तीव्र संताप व्यक्त केला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मंदिरांच्या जमिनी राज्याच्या व्यावसायिक मालमत्ता नाहीत. भाविकांच्या पिढ्यानुपिढ्या दान केलेल्या या पवित्र भूमी धार्मिक पूजा आणि धर्मादाय कार्यासाठी राखीव आहेत. वर्षानुवर्षे या जमिनी कमी होत असतील तर ही केवळ कागदोपत्री चूक नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणेच्या पतनाची चिन्हे आहेत..Supreme Court: न्यायाधीशांनी AI चा वापर करून लिहिला निकाल, अस्तित्वातच नसलेल्या खटल्यांचा संदर्भ; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?.संघटित विरोधाद्वारे न्यायालयीन आदेशांना अडथळान्यायाधीशांनी पुढे म्हटले, "गरीब देवाला मतदानाचा अधिकार नाही, तर शक्तिशाली कब्जादारांकडे मौल्यवान मते आहेत. कायद्याने देवाला कायदेशीर व्यक्ती मानले जाते. तो निवडणुकीत भाग घेत नाही म्हणून त्याच्या अधिकारांपासून त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. देव मतदान करू शकत नाही, पण संविधान बोलते." न्यायालय पॅरेन्स पॅट्रिए म्हणून आपली जबाबदारी बजावत असल्याचेही खंडपीठाने सांगितले. संघटित विरोधाद्वारे न्यायालयीन आदेशांना अडथळा आणला जात असेल तर कायद्याच्या राज्याचीच परीक्षा होते, अशी तीव्र टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली..अवमान याचिका बंदन्यायालयाने मंदिर जमिनीशी संबंधित सर्व दिवाणी प्रकरणे शक्य तितक्या लवकर, कमीतकमी सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणांनी संवैधानिक सचोटीने व खंबीरपणे काम करावे, असेही स्पष्ट आदेश देण्यात आले. या प्रकरणातील अवमान याचिका न्यायालयाने बंद केली..राज्य यंत्रणेवर नवीन जबाबदारीया निर्णयामुळे मंदिरांच्या संपत्ती संरक्षणाबाबत राज्य यंत्रणेवर नवीन जबाबदारी आली आहे. देवता स्वतः बोलू शकत नाही, म्हणून न्यायव्यवस्थेने त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे अपरिहार्य असल्याचे न्यायालयाने वारंवार सांगितले..Supreme Court: ४१ वर्षांनंतर निकाल... सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले दोषी पण तुरुंगवासाची शिक्षा माफ, काय होता १९८५ मधील खटला?.