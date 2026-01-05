देश

Magh Mela 2026: पौष पौर्णिमेला २१ लाख भाविकांनी केले शाही स्नान, प्रयागराजमध्ये योगी सरकारची कडक सुरक्षाव्यवस्था

प्रयागराजच्या पवित्र भूमीवर, महाकुंभ २०२५ च्या दैदिप्यमान सोहळ्यानंतर आजपासून 'माघ मेळा २०२६' या आध्यात्मिक पर्वाचा अत्यंत उत्साहात श्रीगणेशा झाला.
Magh Mela 2026

Magh Mela 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रयागराजच्या पवित्र भूमीवर, महाकुंभ २०२५ च्या दैदिप्यमान सोहळ्यानंतर आजपासून 'माघ मेळा २०२६' या आध्यात्मिक पर्वाचा अत्यंत उत्साहात श्रीगणेशा झाला. पौष पौर्णिमेच्या पहिल्याच दिवशी कडाक्याच्या थंडीवर मात करत सुमारे २१ लाख भाविकांनी गंगेच्या पात्रात श्रद्धेची डुबकी लावली. संपूर्ण संगम परिसर 'हर हर गंगे' आणि 'जय श्रीराम' च्या जयघोषाने दुमदुमून गेला असून, भाविकांमध्ये अपूर्व उत्साह पाहायला मिळत आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
prayagraj
devotees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com