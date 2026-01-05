Magh Mela 2026: पौष पौर्णिमेला २१ लाख भाविकांनी केले शाही स्नान, प्रयागराजमध्ये योगी सरकारची कडक सुरक्षाव्यवस्था

प्रयागराजच्या पवित्र भूमीवर, महाकुंभ २०२५ च्या दैदिप्यमान सोहळ्यानंतर आजपासून 'माघ मेळा २०२६' या आध्यात्मिक पर्वाचा अत्यंत उत्साहात श्रीगणेशा झाला. पौष पौर्णिमेच्या पहिल्याच दिवशी कडाक्याच्या थंडीवर मात करत सुमारे २१ लाख भाविकांनी गंगेच्या पात्रात श्रद्धेची डुबकी लावली. संपूर्ण संगम परिसर 'हर हर गंगे' आणि 'जय श्रीराम' च्या जयघोषाने दुमदुमून गेला असून, भाविकांमध्ये अपूर्व उत्साह पाहायला मिळत आहे..निसर्गाच्या आव्हानावर श्रद्धेची मातआज पहाटेपासूनच प्रयागराजमध्ये दाट धुक्याचे साम्राज्य आणि बोचरी थंडी होती. मात्र, हे निसर्गाचे आव्हान भाविकांच्या श्रद्धेपुढे फिके पडले. उत्तर भारतातील कानाकोपऱ्यातून आलेल्या भाविकांनी पहाटेच्या ब्रह्ममुहूर्तावर त्रिवेणी संगमावर पोहोचून स्नान केले. स्नानानंतर भाविकांनी तीरावरच पूजा-अर्चा करून सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण केले आणि निद्रिस्त हनुमानजींचे दर्शन घेण्यासाठी रांगा लावल्या..कल्पवासाचा प्रारंभ आणि आध्यात्मिक ऊर्जाआजपासून माघ मेळ्यातील सर्वात कठीण मानल्या जाणाऱ्या 'कल्पवास' परंपरेलाही सुरुवात झाली आहे. हजारो भाविक आणि कल्पवासींनी गंगेच्या तीरावर आपल्या तात्पुरत्या कुट्या थाटल्या आहेत. पुढील ४५ दिवस हे कल्पवासी सात्विक आहार घेऊन, जमिनीवर झोपून आणि दिवसातून दोन वेळा स्नान करून ईश्वराच्या भक्तीत तल्लीन राहणार आहेत. या कल्पवासामुळे संपूर्ण मेळा परिसरात एक वेगळीच आध्यात्मिक ऊर्जा जाणवत आहे..सुरक्षा व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरयोगी सरकारने या मेळ्याला 'मिनी कुंभ'चे स्वरूप दिले असून, सुरक्षेसाठी अभेद्य तटबंदी उभारली आहे:मेळ्याच्या ८०० हेक्टर परिसरावर लक्ष ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर केला जात आहे. एटीएस (ATS) आणि एनआयए (NIA) चे कमांडो चोवीस तास गस्त घालत आहेत. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि घाटांची स्थिती पाहण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर केला जात आहे. सुमारे १० हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांची फौज भाविकांच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र तैनात आहे..मेळ्यातील काही रंजक घडामोडीकडक देखरेखी दरम्यान पोलिसांनी दोन अशा भोंदू बाबांना अटक केली आहे, ज्यांच्याकडे बनावट आधार कार्ड आणि बनावट नोटा सापडल्या. गेल्या महाकुंभमध्ये आपल्या सेवेमुळे प्रसिद्ध झालेला 'आकाश थार' हा तरुण पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याने यंदाही भाविकांसाठी दातून (नैसर्गिक टूथब्रश) वाटपाचा कॅम्प लावला आहे. एका सपा कार्यकर्त्याने आपल्या दिवंगत नेत्याच्या, मुलायम सिंह यादव यांच्या छायाचित्रासह गंगेत डुबकी लावून सर्वांचे लक्ष वेधले..प्रशासकीय सुविधाभाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून ८ किलोमीटर लांबीचे प्रशस्त घाट बनवण्यात आले आहेत. महिलांसाठी स्वतंत्र चेंजिंग रूम्स, ठिकठिकाणी शेकोट्या आणि फिरत्या दवाखान्यांची सोय करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबरपासूनच मेळा क्षेत्रात खासगी वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आली असून, केवळ आपत्कालीन वाहनांनाच परवानगी दिली जात आहे.हा भक्तीचा महासोहळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार असून, आगामी मकर संक्रांतीच्या स्नानासाठी प्रशासन आतापासूनच सज्ज झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.