माघ मेळा आणि कुंभ मेळा या दोन्हीत नेमका फरक काय? जाणून घ्या इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

प्रयागराजमध्ये संगम तटावर शनिवारपासून 'माघ मेळा २०२६' ला उत्साहात सुरुवात झाली आहे. २०२५ च्या भव्य महाकुंभानंतर लगेचच हा मेळा येत असल्याने, यंदा येथे भाविकांची अलोट गर्दी होण्याची शक्यता आहे. अनेकदा लोकांच्या मनात संभ्रम असतो की माघ मेळा आणि कुंभ मेळा एकच आहेत का? मात्र, धार्मिक मान्यतेनुसार या दोन्हीचे महत्त्व आणि स्वरूप भिन्न आहे..माघ मेळा आणि कुंभ मेळा यातील मुख्य फरकधार्मिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, या दोन्हीमधील सर्वात मोठा फरक वेळ आणि ठिकाणाचा आहे. माघ मेळा हा दरवर्षी आयोजित केला जाणारा उत्सव आहे, जो केवळ प्रयागराजमध्येच भरतो. याउलट, कुंभ मेळा दरवर्षी नसून १२ वर्षांतून एकदा (महाकुंभ) आयोजित केला जातो. तसेच, कुंभ मेळा केवळ प्रयागराजमध्येच नाही, तर हरिद्वार, नासिक आणि उज्जैन या चार ठिकाणी भरतो. थोडक्यात सांगायचे तर, माघ मेळा हा एक वार्षिक उत्सव आहे, तर कुंभ हा ग्रह आणि नक्षत्रांच्या विशेष योगावर होणारा महापर्व आहे..धार्मिक मान्यता आणि इतिहासहिंदू धर्माच्या मान्यतेनुसार, माघ महिन्यात संगम तटावर स्नान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. असे म्हटले जाते की, या पवित्र महिन्यात सर्व देवी-देवता स्वर्गातून उतरून संगमाच्या जलात निवास करतात. त्यामुळे येथे स्नान केल्याने मानवाचे सर्व पाप धुऊन जातात. कुंभमेळ्याचा इतिहास समुद्रमंथनातील 'अमृत कलशा'शी जोडलेला आहे, तर माघ मेळा प्रामुख्याने सूर्याचा मकर राशीतील प्रवेश आणि 'कल्पवास' (भक्ती व तपस्या) यावर केंद्रित असतो..माघ मेळ्याला 'मिनी कुंभ' का म्हणतात?माघ मेळ्याला अनेक लोक 'मिनी कुंभ' असेही संबोधतात. याचे कारण असे की, कुंभमेळ्याप्रमाणेच येथेही दूरदूरवरून संन्यासी, साधू आणि कल्पवासी मोठ्या संख्येने येतात. संगमावर होणारे विधी आणि भक्तीचे वातावरण कुंभमेळ्यासारखेच असते. कल्पवासी पूर्ण एक महिना संगमाच्या तीरावर साधे जीवन जगतात, जमिनीवर झोपतात आणि कडक नियमांचे पालन करत ईश्वराची सेवा करतात. याच आध्यात्मिक ऊर्जेमुळे याला छोट्या कुंभाचा दर्जा दिला जातो..\r२०२६ च्या माघ मेळ्याचे महत्त्व यंदाचा माघ मेळा विशेष मानला जात आहे, कारण नुकत्याच संपलेल्या महाकुंभानंतर लोकांची श्रद्धा अधिक वाढली आहे. सुमारे १५ कोटी भाविक संगमावर येण्याचा अंदाज असून, प्रशासनाने भाविकांच्या सुरक्षेसाठी आणि सुविधेसाठी मेळा क्षेत्राचा विस्तार केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.