माघ मेळा आणि कुंभ मेळा या दोन्हीत नेमका फरक काय? जाणून घ्या इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

Religious importance of Magh Mela: माघ मेळा २०२६: कुंभानंतरचा धार्मिक उत्सव
From Magh Mela to Kumbh Mela: Understanding India’s Sacred Gatherings

सकाळ डिजिटल टीम
प्रयागराजमध्ये संगम तटावर शनिवारपासून 'माघ मेळा २०२६' ला उत्साहात सुरुवात झाली आहे. २०२५ च्या भव्य महाकुंभानंतर लगेचच हा मेळा येत असल्याने, यंदा येथे भाविकांची अलोट गर्दी होण्याची शक्यता आहे. अनेकदा लोकांच्या मनात संभ्रम असतो की माघ मेळा आणि कुंभ मेळा एकच आहेत का? मात्र, धार्मिक मान्यतेनुसार या दोन्हीचे महत्त्व आणि स्वरूप भिन्न आहे.

