Magh Mela 2026 : माघ पौर्णिमेला गंगास्नान का मानलं जातं मोक्षदायी? जाणून घ्या व्रताचे महत्त्व, माघ मेळ्यात होणार ४ थे पवित्र स्नान

उत्तर प्रदेश मधील प्रयागराज येथे सध्या माघ मेळा सुरू आहे. काल झालेल्या मौनी अमावस्येनिमित्त जवळपास ४ कोटी भाविकांनी गंगा स्नान केले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी x या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्विट करून ही माहिती दिली. आता भाविकांना वेध लागले आहेत ते माघ पौर्णिमेचे. माघ पौर्णिमा ही केवळ एक तिथी नसून तो आध्यात्मिक ऊर्जेचा दिवस मानला जातो. या दिवशी चंद्र आपल्या पूर्ण कलांनी युक्त असतो आणि पृथ्वीवर अमृताचा वर्षाव करतो, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे..तारीख आणि तिथीची वेळपंचांगानुसार, यावर्षी माघ पौर्णिमा १ फेब्रुवारी २०२६, रविवार रोजी साजरी केली जाईल.पौर्णिमा तिथी प्रारंभ हा १ फेब्रुवारी २०२६, सकाळी ०५:५२ वाजता होणार असून पौर्णिमा तिथी समाप्ती २ फेब्रुवारी २०२६, पहाटे ०३:३८ वाजता होणार आहे. मात्र चंद्रोदयाची वेळ १ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ०६:०२ वाजता असणार आहे..अत्यंत दुर्मिळ 'रवि पुष्य योग' आणि शुभ संयोगयावर्षीची माघ पौर्णिमा विशेष फलदायी ठरणार आहे, कारण या दिवशी अनेक शुभ योगांचा महासंगम होत आहे:रवि पुष्य योग - १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ०७:१० पासून रात्री ११:५८ पर्यंत हा अत्यंत शुभ योग असेल. हा योग खरेदी आणि नवीन कामाच्या सुरुवातीसाठी सर्वोत्तम मानला जातो.सर्वार्थ सिद्धी योग - या दिवशी सर्व कार्ये सिद्ध करणारा योगही उपस्थित आहे.आयुष्मान आणि प्रीति योग - हे योग आरोग्य आणि आनंदासाठी पूरक मानले जातात..माघ मेळ्यातील 'चौथे प्रमुख स्नान'प्रयागराज (अलाहाबाद) येथील त्रिवेणी संगमावर सुरू असलेल्या माघ मेळ्यातील हे चौथे मोठे स्नान आहे. या दिवशी 'कल्पवासी' (जे महिनाभर तिथे राहतात) त्यांच्या व्रताची सांगता करतात. माघ पौर्णिमेला गंगेत स्नान केल्याने मनुष्याचे सर्व पाप धुतले जातात आणि त्याला मोक्ष प्राप्त होतो, असे पुराणांत सांगितले आहे..पूजा विधी आणि व्रत नियमस्नान - सकाळी सूर्योदयापूर्वी शक्य असल्यास गंगा किंवा पवित्र नदीत स्नान करावे. घरात अंघोळ करताना पाण्यात थोडे गंगाजल मिसळावे.सूर्य अर्घ्य - स्नानानंतर तांब्याच्या कलशातून सूर्यदेवाला जल अर्पण करावे.लक्ष्मी-नारायण पूजा - भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची पिवळी फुले, अक्षता आणि तुळशीची पाने वाहून पूजा करावी. 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' या मंत्राचा जप करावा.चंद्र अर्घ्य - रात्री चंद्राला दूध आणि पाण्याचे अर्घ्य द्यावे. यामुळे मनाची शांती मिळते.दान - या दिवशी तीळ, गुळ, तूप, अन्न आणि लोकरीचे कपडे दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते..महत्त्वाच्या टिप्सजर तुम्ही व्रत करणार असाल, तर दिवसभर सात्त्विक आहार घ्यावा आणि फळांचे सेवन करावे. पौर्णिमेच्या दिवशी घराच्या मुख्य दारावर तोरण लावणे आणि तुळशीसमोर दिवा लावणे सौभाग्याचे लक्षण मानले जाते.१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी येणारी माघ पौर्णिमा ही आध्यात्मिक प्रगतीसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. रवि पुष्य योगाच्या उपस्थितीमुळे या दिवशी केलेली उपासना आणि दान कित्येक पटीने अधिक फळ देईल.